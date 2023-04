﻿Waldkindergarten Altenholz: Verwaltung sieht keinen Bedarf

Der Verein Die Waldkinder wünscht sich einen Waldkindergarten in Altenholz, die Gemeinde und der Kreis sehen jedoch keinen Bedarf. Dies lässt bei vielen Eltern im Ort Fragen offen, die in den zurückliegenden Monaten aufgrund von Personalmangel oftmals ihre Kinder selbst betreuen mussten.

Vater Kristian Hamel spielt mit seinem Sohn im Wald in Altenholz, in dem ein Waldkindergarten entstehen könnte.

Altenholz. Eine Kita möchte in Altenholz eröffnen, genauer gesagt ein Waldkindergarten. Die Kita-Plätze der Region könnten dadurch erweitert werden. Die Gemeinde Altenholz erteilte dem Verein Die Waldkinder, der um Entstehung der Kita dringlichst gebeten hatte, jedoch eine schnelle Absage. Bezogen auf den Kreis Rendsburg-Eckernförde sei der Kitaplatz-Bedarf in Altenholz überdurchschnittlich gedeckt. Hintergrund sei die Entstehung einer Kita im Jahr 2025, verbunden mit der Sorge, dass es dann möglicherweise ein Überangebot an Kita-Plätzen gäbe – so teilte es die Gemeinde dem Verein mit.

Das Problem: Nach Angaben der Eltern soll eine Kita in Altenholz zum August 2023 wegen Personalmangels die Anzahl ihrer Plätze reduzieren. Diese wohl 15 wegfallenden Plätze würde der neue Waldkindergarten mit 16 Plätzen auffangen. Der Kitaplatz-Bedarf bestehe also schon im Sommer 2023 und nicht erst im Jahr 2025 mit Fertigstellung der Kita, so Kristian Hamel, Vater und Anwohner in Altenholz. „In der Kita, in der unser Sohn untergebracht ist, herrscht momentan offenbar großer Personalmangel. Erst am Freitag wurden zwei Gruppen für die Betreuung geschlossen, sodass wir selbst auf unseren Sohn aufpassen mussten.“

Tobias Clausen, Gemeinde Altenholz: „Ziel ist es, die Kita-Plätze zu erhalten“

Die Gemeinde Altenholz beschwichtigt: „Dass die Plätze wegfallen werden, ist bisher nicht endgültig entschieden. Unser Ziel ist es natürlich, diese Plätze zu erhalten“, so Tobias Clausen aus dem Amt für Bürgerdienste in Altenholz. Mittlerweile sei Personal eingestellt worden, das den Personalbedarf der Kita Altenholz voraussichtlich decken werde.

Das ist ein Waldkindergarten Im Waldkindergarten erfahren Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren Erziehung, Bildung und Betreuung. Der wesentliche Unterschied zu konventionellen Kindergärten besteht darin, dass die betreuten Kinder mit ihren Erziehern den Kindergartenalltag fast durchgehend außerhalb von Gebäuden, also im Wald, auf der Wiese oder am Strand verbringen. Die Aktivitäten im Freien finden bei jedem Wetter statt – Einschränkungen gibt es nur bei Witterungsbedingungen, die einen sicheren Aufenthalt im Freien unmöglich machen. Im Waldkindergarten wird in der Regel auf handelsübliches Spielzeug verzichtet. Die Kinder spielen mit Naturgegenständen, die sie in ihrer Umgebung finden. Die Idee des Waldkindergartens stammt aus Skandinavien: Mitte der 1950er-Jahre gründete die Dänin Ella Flatau den ersten Waldkindergarten. Von dort hat er sich in den 1990er-Jahren ausgebreitet. Inzwischen gibt es in Deutschland rund 2000 Waldkindergärten und Waldgruppen. Hinzu kommen die Kindergärten, die natur- oder waldorientiert arbeiten. Die Tendenz zu Neugründungen von Natur- und Waldkindergärten ist steigend. Im Kreis Rendsburg-Eckernförde gibt es rund 20 Einrichtungen und Gruppen, unter anderem in Altenholz, Aukrug, Bredenbek, Felde, Molfsee, Rendsburg und Rieseby.

Darüber hinaus müsse erst ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren eingeleitet werden, das Zeit in Anspruch nehme. Weiterhin geht aus dem Kita-Bedarfsplan des Kreises, der kürzlich vorgestellt wurde, hervor, dass in den sechs Kitas in Altenholz 331 Plätze zur Verfügung stehen. Laut Gemeinde Altenholz sei das ausreichend.

Altenholz: „Die Aussage, es gäbe keinen Bedarf, ist nicht nachvollziehbar“

Eltern sind jedoch nicht überzeugt: „Seit Herbst letzten Jahres gibt es Probleme mit der Betreuung unserer Kinder. Jede Kita im Ort hat endlose Wartelisten, es gibt also keine wirklichen Alternativen“, so Hamel. Vor diesem Hintergrund sei die Aussage, es gäbe keinen Kitaplatz-Bedarf in Altenholz, nicht nachvollziehbar. „Auch wenn die neue Kita 2025 eröffnet wird, gibt es immer noch eine Diskrepanz ab Sommer 2023.“ Zudem sei der Wunsch nach einem Waldkindergarten nicht aus der Not heraus geboren: „Viele Eltern im Ort wünschen sich eine solche Kita schon lange. Nun trifft diese Situation auf die Not – da passt eigentlich eins zum anderen.“

Ein langwieriges Interessenbekundungsverfahren könnte nach dem Kindertagesförderungsgesetz in Schleswig-Holsteins im Ausnahmefall umgangen werden, heißt es von Eltern. Somit könnte ein Waldkindergarten im Sommer 2023 entstehen. Für diese Initiative zur Gründung eines Waldkindergartens in Altenholz hat der Verein Die Waldkinder rund 2000 Unterschriften von Bürgerinnen und Bürgern aus Altenholz gesammelt.