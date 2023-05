﻿Mit Rangern durch vier Naturparks im Kreisgebiet wandern

Rendsburg-Eckernförde. Vier Naturparks – Schlei, Hüttener Berge, Westensee und Aukrug – gibt es im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Die Ranger in diesen Gebieten haben als gemeinsame Aktion für Sonntag, 4. Juni, einen Wandertag ausgerufen. Bei geführten Wanderungen sollen Teilnehmer auf ausgewählten Routen die Besonderheiten der jeweiligen Region und auch die Aufgaben der Naturparks erkunden.

Ganz besonders Familien mit Kindern, aber auch alle, die Lust auf Natur und Wandern haben, soll die Wanderung auf Gut Emkendorf im Naturpark Westensee ansprechen. Durch alte Wälder und an Seen, Feldern und Wiesen entlang geht es ab 11 Uhr sechs Kilometer weit. Außerdem wird das Grüne Klassenzimmer im Wald besucht. Danach besteht die Möglichkeit, auf Pferdekutschen umzusteigen. Anmeldung per E-Mail info@nwoe.de

Für Familien mit Kindern bietet sich von 11 bis 13.30 Uhr die Wanderung von Weseby nach Fleckby an der Schlei an. Dabei sollen mit Keschern und Eimern das Gewässer und der Strand erforscht werden. Anmeldung per E-Mail ranger@naturparkschlei.de

Touren-Angebote für die ganze Familie und erfahrene Wanderer

Zeitzeugen der letzten Eiszeit sollen bei der vier Kilometer langen Tour in den Hüttener Bergen von 13.30 bis 17 Uhr entdeckt werden. Außerdem ist eine Fahrt mit Ruderbooten auf dem Bistensee geplant. Die Teilnahme wird ab vier Jahren empfohlen. Anmeldung per E-Mail ranger@naturpark-hüttenerberge.de

Für erfahrene Wanderer: Die Flusslandschaften am Naturparkwanderweg sollen in Aukrug bei einer Streckenwanderung über 13 Kilometer von 11 bis 17 Uhr abgelaufen werden. Dafür geht es durch die Niederungen der Bünzau und den Bünzerwald. Zum Abschluss und zur Erholung gibt es über dem Feuer gebackene Waffeln im Heimatmuseum Dat ole Hus.

