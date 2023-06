In Brügge ist Bürgermeister Werner Kärgel (CDU) im Amt bestätigt worden. Im Interview spricht er über Kinderbetreuung, das Baugebiet und einen Schandfleck.

Brügge. In der Gemeinde Brügge ist CDU-Kandidat Werner Kärgel als Bürgermeister bestätigt worden. Die Union hatte die Kommunalwahl in Brügge am 14. Mai mit 57,7 Prozent (sieben Sitze) vor den Grünen mit 33 Prozent (vier Sitze) gewonnen. Mit Gerold Dählmann-Scharenberg gibt es zum ersten Mal in der Ortsgeschichte einen ersten stellvertretenden Bürgermeister der Grünen. Die SPD war zum ersten Mal bei der Kommunalwahl nicht angetreten. Im Interview verrät der wiedergewählte Bürgermeister Werner Kärgel, was er in Brügge vorhat.