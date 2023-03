﻿Wann kommt der My-Enso-Supermarkt nach Langwedel?

Es war nicht ganz leicht, aber ein Grundstück für den My-Enso-Supermarkt in Langwedel ist gefunden. Wo der 24 Stunden geöffnete Markt entsteht und was noch für Geschäfte geplant sind.

Langwedel. Der genossenschaftsbasierte Supermarkt My Enso wird in der Gemeinde Langwedel gebaut. Bürgermeister Markus Heerdegen berichtete, dass die Supermarktkette aus Bremen eine Fläche direkt an der Landesstraße 298 gekauft hat. Damit könnte der 24 Stunden geöffnete Markt auch für Pendler attraktiver Einkaufspunkt werden.