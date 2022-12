﻿Wann kommt der Supermarkt für Langwedel?

Langwedel. Zu sehen ist vom MyEnso-24-Stunden-Supermarkt in Langwedel bislang nichts. Aber er kommt, versichert Thorsten Bausch, einer der Geschäftsführer des genossenschaftsbasierten Unternehmens Enso eCommerce aus Bremen, das den Supermarkt plant. „Uns fehlt nur die Betriebsstätte.“ Im Hintergrund laufen die Planungen für das im März angeschobene Nahversorgungsprojekt auf Hochtouren. Aktuell wird geprüft, ob aus dem Dorf-Supermarkt ein größeres Projekt, ein neues Dorfzentrum, werden kann.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Einen Baustarttermin gibt es noch nicht. Dafür eine große Veränderung bei den Plänen: Alles könnte größer werden, zum Supermarkt sogar ein Dorfzentrum kommen. Das allerdings ist noch nicht festgezurrt, betont Thorsten Bausch.

Ein Grundstück für den MyEnso-Supermarkt ist gefunden

„Wir haben uns schwer getan, ein Grundstück zu finden“, berichtet Thorsten Bausch von der Flächensuche in den vergangenen Monaten. Im Mai hatte Bürgermeister Markus Heerdegen vier Grundstücke zur Wahl gestellt, auch ein bestehendes Gebäude stand zur Diskussion. Das erste Wunschgrundstück wurde es jedoch nicht. Der Verkaufspreis war MyEnso zu hoch, berichtete das Unternehmen im Oktober. Nachbarn meldeten sich außerdem bei Thorsten Bausch und kündigten an, sie würden rechtliche Schritte einleiten, wenn dort gebaut würde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Suche hat jetzt jedoch ein Ende, eine Fläche ist gefunden. „Es ist ein sehr großes Grundstück“, sagt Thorsten Bausch. Dort könne weitaus mehr entstehen als der „Tante-Enso“, wie das Geschäft in Anlehnung an die alten „Tante-Emma“-Läden heißt.

Perspektive: Ein neues Dorfzentrum könnte entstehen

Aktuell sind MyEnso und die Gemeinde in einer Ideen- und Konzeptionsphase für die größere Lösung, einen sogenannten „Tante-Enso-Plus“. Bei einer Bürgerinnen- und Bürgerbefragung hatte die Gemeinde Wünsche gesammelt, was in einem neuen Dorfzentrum zu finden sein sollte.

„Wir bekamen viele Rückmeldungen, unter anderem wurden Bäcker, Metzger und altersgerechtes Wohnen genannt“, berichtet Bausch. Die Gemeinde und MyEnso sind in Kontakt mit möglichen Investoren, mit einem großen Seniorenheim und mit einer Bäckerei. „Noch ist nichts unterschrieben“, betont Bausch. Er schätzt, dass es Ende Januar konkret werden könne. Die Gemeinde hat bereits Bodenuntersuchungen veranlasst und Kontakt zum Bauamt aufgenommen.

Weder Zelt noch Container waren als Übergangs-Verkaufsstätte geeignet

Im März hatte Thorsten Bausch auf einer Einwohnerversammlung zum Tante-Enso-Markt in Aussicht gestellt, dass als Übergangsangebot ein Verkaufszelt aufgestellt werden könne, bis ein Markt in einem festen Gebäude eröffnet werde. Die Idee habe sich jedoch als nicht umsetzbar erwiesen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch die zweite Idee, 20 Container zu kaufen und daraus einen Übergangs-Supermarkt zu bauen, konnte nicht umgesetzt werden. „Durch die neue Weltlage mussten wir davon Abstand nehmen“, erläuterte Bausch. Es gebe auf dem Markt nur noch Miet-Container für 7000 bis 8000 Euro Miete pro Monat – unerschwinglich teuer.

Im Frühjahr hatten 528 Menschen Anteile für das Supermarkt-Genossenschaftsprojekt von MyEnso gezeichnet. Ein eindeutiges Signal, dass ein Nahversorgungsangebot gebraucht wird, das man zu Fuß erreichen kann. Das nächste Lebensmittelgeschäft liegt acht Kilometer entfernt in Nortorf.

Der im März vorgestellte Tante-Enso-Markt soll fünf Stunden am Tag mit Personal geöffnet sein. Ein Café als Treffpunkt für das Dorf gehört dazu, ebenso eine Poststelle. Eingekauft werden kann mit einer Schlüsselkarte 24 Stunden am Tag. Außerhalb der Öffnungszeit mit Personal übernehmen digitale Kassen das Abrechnen.

Mitbestimmen, was ins Regal kommt

MyEnso bietet immer einen Online-Bestellservice für Lebensmittel an, die bis ins Geschäft geliefert werden. Kundinnen und Kunden können die Warenauswahl mitbestimmen: Stimmen zehn für ein Produkt, kommt es ins Sortiment. Auch regional hergestellte Produkte gehören ins Sortiment.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Enso eCommerce GmbH wächst. Aktuell betreibt das Unternehmen bundesweit 16 Filialen, in Schleswig-Holstein in Brekendorf, Eutin und ab 2023 in Glasau im Kreis Segeberg. 41 Filialen sind in Planung, zu ihnen zählt Langwedel. "Der Supermarkt ist fix, der kommt!" erklärt Thorsten Bausch. Er erinnerte: "Wir haben eine Vereinbarung mit der Gemeinde."

Für das MyEnso-Unternehmensziel, die Nahversorgung auf dem Dorf zu verbessern, gibt es in Schleswig-Holstein Rückenwind von höchster Stelle. Ministerpräsident Daniel Günther eröffnete die Filiale in Brekendorf.