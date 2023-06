﻿Olesia Saienko: Im Halbdunkel Geheimnissen auf der Spur

Schwarz-weiß, halbdunkel und ahnungsvoll – das sind die neuesten Werke der ukrainischen Fotografin Olesia Saienko. Am Sonnabend, 10. Juni, eröffnet sie eine Ausstellung in Eckernförde.

Eckernförde. Die ukrainische Fotografin Olesia Saienko eröffnet unter dem Titel „Want To Know A Secret“ am Sonnabend, 10. Juni, eine Ausstellung in der Eckernförder Galerie Nemo. Die Künstlerin begibt sich in ihren Werken in detektivischer Form auf eine ahnungsvolle Spurensuche.