﻿Bauinvestor wollte mehr Wohnraum schaffen, doch das Amt Bordesholm lehnt ab

In Bordesholm ist günstiger Wohnraum Mangelware. Ein Bauinvestor will deshalb Abhilfe schaffen und statt der bislang geplanten 16 neuen Wohnungen nun 33 realisieren. Das Amt Bordesholm lehnt das allerdings ab – und nennt dafür Gründe.

33 Wohnungen hat die Hadron AG in der Bahnhofstraße 17 in Bordesholm (hier die Ansicht von der Straße) in der Vergangenheit geschaffen. Im hinteren Grundstücksbereich wollte das Unternehmen ursprünglich 16 neue Wohneinheiten bauen. Wegen der Wohnungsnot im Ort sollte die Zahl auf 33 mehr als verdoppelt werden – das lehnt das Amt Bordesholm ab.

Bordesholm. Der Investor Rüdiger Marquardt ist stinksauer auf das Amt Bordesholm. Mit seiner Hadron AG wollte der Geschäftsmann aus Negenharrie in der Bahnhofstraße 17 hinter den existierenden drei Häuserreihen neue Wohnungen bauen. Ursprünglich waren 16 Wohnungen in zwei Blocks im Gespräch gewesen. Weil Marquardt ein angrenzendes Grundstück kaufen konnte, wollte er die Zahl der neuen Wohnungen auf 33 in drei Gebäude erhöhen. Das Amt Bordesholm lehnt das Bauprojekt in dieser Form ab, weil es zu massiv ist. Marquardt hat deshalb sein Vorhaben vor der Debatte im Bauausschuss am Dienstag zurückgezogen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bordesholm ist die einzige Kommune im Kreis Rendsburg-Eckernförde, der vom Land Schleswig-Holstein im Herbst 2022 ein „angespannter Mietwohnungsmarkt“ attestiert wurde. Im Rahmen des Baulandmobilisierungsgesetzes soll in insgesamt 67 Städten und Gemeinde die Genehmigung neuer Wohnungen beschleunigt und einfacher werden. „Ich wollte etwas für den Wohnungsmarkt tun“, betont Rüdiger Marquardt, den viele Verbraucher auch als Züchter der exklusiven Wagyu-Rinder kennen dürften. „Das man mir dabei jetzt solche Knüppel zwischen die Beine legt, hätte ich nicht erwartet“, so der Geschäftsmann am Mittwoch im Gespräch mit unserer Redaktion.

Investor konnte angrenzendes Grundstück in Bordesholm kaufen

Für zwei Gebäude mit jeweils zwei Voll- und zusätzlichem Staffelgeschoss hat die Hadron AG bereits seit Februar 2023 grünes Licht. „Da aber in Bordesholm günstige Wohnungen rar sind und ich zusätzlich ein angrenzendes Areal kaufen konnte, könnte die Anzahl der Gebäude auf drei erhöht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Mit einem zusätzlichen Vollgeschoss in allen Gebäuden könnten laut Marquardt insgesamt 33 Wohnungen mit einem Quadratmeterpreis von sieben Euro Kaltmiete geschaffen werden. Die Erhöhung um ein Vollgeschoss sei notwendig, um die durch zusätzliche Umweltauflagen wie Wärmepumpen und die veränderte Stellplatzsatzung der Gemeinde Bordesholm entstehenden höheren Kosten nicht auf Mieter umzulegen.

Marquardt, der in Bordesholm bereits 58 Wohnungen an verschiedenen Standorten gebaut hat und vermietet, wollte in diesem Jahr mit dem Bau der Wohnungen beginnen. Das Investitionsvolumen bezifferte er auf mehr als zehn Millionen Euro. Ob er an diesem Projekt trotz der ablehnenden Haltung des Amtes festhalten will, konnte und wollte er am Mittwoch nicht sagen.

Geplante Gebäude sind laut Amt Bordesholm zu hoch für die Umgebung

Für den Bereich existiert kein Bebauungsplan. Das Amt Bordesholm hatte die Unterlagen vor der Bauausschusssitzung geprüft. Das Fazit vom Amt: Wegen des zusätzlichen Vollgeschosses steigt die Höhe der Gebäude auf 12,92 Meter. „Der Edeka-Markt in der Nähe hat eine Firsthöhe von 12,30 Meter“, heiß es. Und: „Daher fügten sich die drei beantragten Gebäude nach dem Maß der baulichen Nutzung nicht in die Eigenart der näheren Umgebung ein. Das gemeindliche Einvernehmen wäre daher zu versagen“, heißt es im Kern.

Lesen Sie auch

Um eine Ablehnung im Bauausschuss zu vermeiden, hatte Marquardt seinen Antrag vor dem Sitzungsbeginn zurückziehen lassen. Bürgermeister Ronald Büssow (SPD) betont: „Das ist keine Willkür. Da es keinen Bebauungsplan gibt, muss man sich formal nach Paragraf 34 an gewisse Eckwerte bei den Planungen halten. Ein zusätzliches Geschoss ist dort nicht möglich.“ Aus Sicht des Gemeindechefs sollten sich alle Beteiligten nochmals an einen Tisch setzen, eventuell auch mit dem Kreisbauamt in Rendsburg, um „ein sicher sinnvolles Projekt an dem Standort zu realisieren“.