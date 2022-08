﻿Warum das geplante Wärmenetz Osdorf Zeit braucht

Weg von Gas und Öl: Das war in Osdorf vor dem Ukrainekrieg schon Ziel. Aber (noch) unverbindliche Zusagen von Bürgern für die Teilnahme am neuen Wärmenetz zu bekommen, ist auch jetzt schwierig.

Osdorf. Werben für Energieversorgung ohne Gas und Öl ist kein Selbstgänger – trotz Gasmangel und Klimawandel. Auch nicht in Osdorf, wo man sich kennt und das mögliche Wärmekraftwerk sogar als Genossenschaft organisiert sein könnte. Die AG Klimaschutz der Gemeindevertretung sprach deshalb die Familien auch beim Dorffest am Sonnabend an.

Das Kinderfest hat der Verein „Wir sind Osdorf“ organisiert. Der Platz ist voll, sogar aus Gettorf sind Familien da. Und es wird mehr geboten als lustige Spiele, Bratwurst und Kuchen, Tanz für Kids und Erwachsene. Auch die Großen sind begeistert, was der Verein unter Leitung von Thorsten Möller auf die Beine gestellt hat. Neben Sportverein, Feuerwehr, DRK, Seniorenbeirat und anderen Akteuren hat die AG Klimaschutz Stellwände aufgebaut.