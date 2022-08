Hoch hinaus unterm kühlen grünen Dach: Das ist bei Affenhitze klasse. Der Hochseilgarten bei Eckernförde steht damit im Ranking ganz oben. Das Portal Travelbook erklärte ihn zum besten Kletterpark in Deutschland.

Altenhof. Klettern bei Affenhitze? Kein Problem, wenn ein kühlend grünes Dach über einem schwebt. Im Hochseilgarten Altenhof bei Eckernförde hat das besondere Qualität. Das Online-Portal Travelbook macht den Kletterpark in Sichtweite zum Strand zum besten in ganz Deutschland. Die Freude beim Team in Altenhof ist groß. Der Hochseilgarten in Kiel landet auf Platz drei.

„Unsere Kundinnen und Kunden haben uns im Internet offenkundig so gut bewertet, dass wir den ersten Platz gemacht haben“, sagt Henning Rohweder, Chef und Inhaber des Kletterparks in den Baumwipfeln von Altenhof. „Wir freuen uns riesig über die Auszeichnung, die unabhängig vergeben wird.“