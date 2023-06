﻿Warum die Bundeswehr in Kronshagen Schafe und Hühner hält

Kronshagen. Vom Eichkoppelweg in Kronshagen aus sind weidende Schafe und gackernde Hühner auf dem Gelände des Zentralen Instituts der Sanitätsdienststellen der Bundeswehr Kiel zu sehen. Sind die Tiere in militärischer Mission unterwegs? Dr. Jörg Schulenburg, Kasernenkommandant und Leitender Veterinär der Bundeswehr sagt: „Nein, der Tierbestand gehört zum Institut.“

Soldatensocken werden aus der Schafswolle nicht gestrickt, und die Hühnereier gibt es auch nicht zum Frühstück in der Kaserne. Die 24 Schafe, vornehmlich aus der Rasse Coburger Füchse, und die Hühner haben eine andere, lebenswichtige Aufgabe: Sie dienen dem Gesundheitsschutz. Sie ermöglichen den Institutslaboren zu jeder Zeit, auch in Krisensituationen, autark, unabhängig von Lieferungen externer Firmen, arbeiten zu können.

Welche Aufgabe haben Schafe und Hühner in der Bundeswehr?

In den Abteilungen für Lebensmittelchemie, Tierseuchen und Trinkwasseruntersuchungen werden Proben von Lebensmitteln, Wasser und auch Luft auf Keime, Bakterien und Viren untersucht. Dafür werden Schalen mit Nährböden gebraucht. Hier kommen die Schafe und Hühner auf den Plan. Sie haben einen essenziellen Anteil an der Nährbodenherstellung. Denn: Die Nährböden bestehen aus einem Gemisch mit einem Anteil von Schafsblut oder Eiern.

Je nach Zusammensetzung des Nährbodens können unterschiedliche Keime nachgewiesen werden. Das Spektrum reicht von Salmonellen, über Legionellen bis zu Schimmel oder Hefen. Gebraucht werden die Nährböden beispielsweise, um Trinkwasserqualität und Lebensmittel von Heer oder Marine im Einsatz zu testen.

Ein unbenutzter Nährboden (links) und ein Nährboden, auf dem ein Bazillus subtilis gewachsen ist. © Quelle: Beate König

„Während der Coronaphase gab es Lieferengpässe für diese Nährböden“, berichtet Oberstabsveterinärin Dr. Anja Petrov-Salzwedel. Zivile Labore konnten deswegen zeitweise nicht arbeiten. Die Bundeswehr dagegen war ständig einsatzbereit. Ungewöhnlich sei die Herstellung von Nährböden nicht, auch Universitäten und private Labore halten Schafe dafür.

Wie werden die Hühner und Schafe bei der Bundeswehr betreut?

Ein Tierpfleger betreut in Kronshagen die Hühner, sie leben in großen Volieren mit Raubvogelschutz. Ein Schäfer, der gleichzeitig Oberstabsgefreiter ist, sorgt für die Schafe auf der Weide. Heu und Wasser gibt es täglich frisch, er kann zusätzlich zu drei festen Weideflächen mit einem mobilen Zaun und einem mobilen Stall überall Weideflächen schaffen.

„Das Tierschutz steht beim Blutabnehmen ganz oben an“, betont Kasernenchef Jörg Schulenburg. Er erinnert: Tierärzte sind zuerst für die Tiergesundheit da. Jede Blutentnahme wird dokumentiert – jedes Tier ist registriert. „Die Bemühungen um das Tierwohl sind hoch“, sagt Schulenburg.

Für die Blutabnahme werde für die Schafe eine möglichst stressarme Umgebung geschaffen. „Schafe sind extreme Herdentiere“, berichtet Oberfeldveterinär Dr. Carsten Krohmann. Deshalb gehe, wenn ein Schaf zum Blutabnehmen gebracht wird, immer die ganze Herde mit zum Entnahmebereich. Und: „Es gibt für die Schafe genau wie für Menschen nach dem Blutspenden immer einen kräftigen Snack – eine Extraportion Kraftfutter.“

Tiere bekommen bei der Bundeswehr das Gnadenbrot

Maximal sieben Mal im Jahr darf einem Schaf 350 Milliliter Blut abgenommen werden. 400 Nährböden werden damit jeweils hergestellt. „Alte Tiere bekommen bei der Bundeswehr das Gnadenbrot“, erzählt Tierärztin Anja Petrov-Salzwedel. 13 Jahre ist der älteste Bock.

Das Zentrale Institut der Sanitätsdienste in Kronshagen ist zuständig für Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Bremen, Hamburg, Brandenburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt. „Ein Teil des Blutes verwendet eine Außenstelle in Berlin“, so Kasernenchef Schulenburg. Auch Blauhelm-Truppen in Mali und im Erdbebengebiet in der Türkei erhalten in Kronshagen hergestellte Nährböden.

