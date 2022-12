﻿Touristik Schwedeneck setzt zunehmend auf Automatisierung

Schwedeneck. Auf dem Campingplatz der Gemeinde Schwedeneck und an den abgabepflichtigen Stränden in den Ortsteilen Surendorf und Dänisch Nienhof hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan. Das scheint sich mittlerweile auch auszahlen, wie die Tourismusbilanz der Gemeinde zeigt.

2020 profitierte Schwedeneck in der Corona-Pandemie dabei auch vom Ansturm der Touristen auf den Urlaub im eigenen Land: Der Eigenbetrieb Tourismus der Gemeinde erwirtschaftete erstmals überhaupt ein Plus – und zwar in Höhe von etwa 90 000 Euro.

So mancher Urlauber kam auch in den Folgejahren wieder. „Wir hatten damals etwa 200 Anrufe am Tag“, erinnert sich Touristikchef Manfred Mallon. Allein die Parkplatz-Einnahmen lagen 2020 nach seinen Angaben bei etwa 200 000 Euro.

Schwedeneck: Plus bei der Touristik

Und auch 2021 bescherte der Tourismus der Gemeinde Schwedeneck ein Plus von 44 000 Euro: Geld, das die Touristik investiert, um noch attraktiver zu werden. So wurden Sanitärgebäude und Wege erneuert. „Das ist ein Kreislauf, der sich gegenseitig befruchtet“, erklärt Bürgermeister Sönke Paulsen (CDU). Dazu trägt auch der Campingplatz der Gemeinde Schwedeneck mit 300 Dauerstellplätzen und 64 Urlauberplätzen bei.

Die Bilanz für das Jahr 2022 liegt noch nicht vor. Campingplatz und Ferienhäuser waren nach Angaben von Manfred Mallon sehr gut gebucht. Der Sommer brachte schöne Tage mit wenig Regen. Allerdings waren damals durch den Ukraine-Krieg auch schon die Spritkosten deutlich gestiegen, erklärt er. So scheute mancher aus der Region den Weg an die Küste, was sich bei den Strandgebühren in Surendorf und in Dänisch Nienhof bemerkbar gemacht habe.

Der Eingangsbereich am Strand in Surendorf wurde neu strukturiert. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

„Die Dauercamper sind eine gute Basis“, sagt daher Gundula Staack (CDU), die Vorsitzende des Touristikausschusses Schwedeneck. Denn diese sorgten für verlässliche Einnahmen auf dem Platz direkt an der Steilküste von Schwedeneck. Wer individuell campt, schaut in der Regel auch mehr aufs Wetter – und das kann an der Küste schon mal durchwachsener sein.

Ferienhäuser für 2023 schon gut gebucht

Nach Angaben von Touristikchef Manfred Mallon sind die Ferienhäuser in Schwedeneck aber auch für das Jahr 2023 sehr gut gebucht. Die Camper hielten sich noch zurück: „Dort geht die Tendenz eher zu kurzfristigen Entscheidungen.“ Der Platz in Schwedeneck sei ein bodenständiger, den man in den vergangenen Jahre modernisiert habe. Dazu gehört zum Beispiel ein Kartensystem zum Aufladen mit Geld, um zum Beispiel Wäsche waschen zu können.

Manfred Mallon setzt aber auch bei anderen Dingen auf zunehmende Automatisierung – zum Beispiel beim Einchecken der Camper. Darum musste sich bisher immer ein Mitarbeiter kümmern, der künftig Luft für andere Aufgaben hat. Denn die Gäste können sich nun im Eingangsbereich zum Campingplatz Schwedeneck selbst am Automaten einchecken. Sie zahlen dort mit der EC-Karte und suchen sich ihren Stellplatz selbst aus.

Auch Jellenbek bekommt Komposttoilette

Und noch eine Neuerung: Ab 2023 werden auch die Strandkarten für Surendorf und Dänisch Nienhof online buchbar sein. Schwedeneck nutzt dafür das gleiche System wie Eckernförde, erklärt Manfred Mallon. Das Ganze funktioniert über eine App, bei der man sich seinen Platz innerhalb bestimmter Felder aussuchen kann. Dazu gibt es einen Code, der das Schloss des Strandkorbs öffnet.

Gundula Staack weist darauf hin, dass von Projekten wie der Ausschilderung von Fahrradrouten im Hinterland und der Bereitstellung von Tischen und Bänken für eine Rast auch die Einheimischen profitieren. Ein besonderer Hingucker ist die neue, moderne Komposttoilette in Stohl. Diese werde intensiv genutzt: „Da halten zum Beispiel auch Radgruppen.“

2023 soll dann eine weitere Komposttoilette in Schwedeneck im Ortsteil Jellenbek aufgestellt werden. Denn dort gebe es Probleme mit unliebsamen Hinterlassenschaften direkt an den Gärten der Anwohner, erklärt Gundula Staack. Die Touristik Schwedeneck hat in der Hauptsaison neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in der Nebensaison sieben.