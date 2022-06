Warum Flüchtlinge im Bus nach Segeberg gefahren werden

Rendsburg. Viele Flüchtlinge aus der Ukraine sind erst vor wenigen Monaten mit dem Bus im Kreis Rendsburg-Eckernförde angekommen. Nun müssen bis zu 1750 Menschen zu einer erneuten Erfassung ihrer Daten schon wieder in den Bus steigen und in die Landesunterkunft nach Bad Segeberg gefahren werden. Hintergrund sind geänderte rechtliche Vorgaben zum Bezug von Unterstützungsleistungen und mangelhafte Geräte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seit Anfang Juni fallen die Hilfszahlungen an Menschen aus der Ukraine nicht mehr unter das Asylbewerberleistungsgesetz, sondern werden nach Sozialgesetzbuch II (Hartz IV) ausbezahlt. Was bürokratisch klingt, ist eigentlich eine Besserstellung, bedeutet im Alltag aber tatsächlich viel Aufwand sowohl für Behörden als auch Betroffene.

Bürokratie trifft Kreis Rendsburg-Eckernförde hart

„Wir müssen durch diesen Rechtskreiswechsel alle Flüchtlinge erkennungsdienstlich erfassen“, erklärt der Leitende Kreisverwaltungsdirektor Martin Kruse. Bei der sogenannten PIK (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) werden biometrische Daten aus Foto und Fingerabdrücken genommen und in eine zentrale, bundeseinheitliche Kartei eingespeist. Dazu ist eine erneute Erfassung dieser Daten notwendig, obwohl sie beim Kreis Rendsburg-Eckernförde bereits aufgenommen wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Das System soll verhindern, dass sich Menschen doppelt registrieren und zum Beispiel an einem anderen Ort zusätzlich Leistungen beziehen“, sagt Dennis Staack, Leiter des Ukraine-Teams in der Zuwanderungsbehörde. Datenschutzvorgaben in Deutschland verhinderten dabei eine Zusammenführung der dezentral bereits vorhandenen Informationen.

Dennis Staack, Teamleiter Ukraine in der Zuwanderungsbehörde, beklagt Schwierigkeiten mit dem Registrierungsgerät der Bundesdruckerei. © Quelle: Marc R. Hofmann

Problem nun: Die Zuwanderungsbehörde hat nach eigenen Angaben nur ein einziges von der Bundesdruckerei ausgegebenes Gerät, das die Fingerabdrücke abnimmt. Gleichzeitig ist die Leitung an den Bund offenbar so stark ausgelastet, dass die Datenübertragung nicht oder nur sehr langsam stattfindet.

Das setzt die Zuwanderungsbehörde in Rendsburg unter Druck. Der Bund hat vorerst nur eine Übergangsfrist bis Ende August festgelegt, in der die Daten erfasst werden müssen, damit die Leistungen weiter ausbezahlt werden. Nach Kreisangaben müssen in der Zeit nun noch 1750 von 1785 Flüchtlingen aus der Ukraine nach dem PIK-Verfahren registriert werden.

Bustransfers und neue Geräte sollen Engpass entschärfen

Um das in der Frist zu schaffen, plant die Behörde zweierlei: Einmal sollen ab kommender Woche Flüchtlinge in den Ämtern des Kreises mit Bussen abgeholt und nach Bad Segeberg gefahren werden. Das Land hat angeboten, dort die Registrierung vorzunehmen. In der Landesunterkunft in Rendsburg soll dies laut Kreis nicht möglich sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Rendsburg: Flüchtlinge im März 2022 bei ihrem Eintreffen aus der Ukraine. © Quelle: Ulf Dahl (Archiv)

Außerdem will der Kreis seine Kapazitäten zur Erfassung ausbauen. Dazu soll das vorhandene Gerät gegen zwei neuere Modelle eingetauscht werden. Diese sollen dann auch mobil einsetzbar sein, sodass auch dezentrale Termine etwa in den Ämtern möglich werden. Geplant ist, dass die neuen Geräte spätestens Anfang Juli geliefert werden.

Lesen Sie auch

Die Differenz und das zusätzliche Gerät muss vermutlich der Kreis begleichen, ebenso wie die Bustransfers, so Kruse. Die genaue Höhe der Kosten dafür ist noch unklar, dürfte aber im fünf- bis sechsstelligen Bereich liegen.

Allerdings steht Rendsburg-Eckernförde nicht allein da: „Andere Kreise haben genau dasselbe Problem“, sagt Kruse. Das bestätigt Kerstin Graupner für Kiel. „Bei uns steht die PIK-Registrierung auch noch aus“, so die Sprecherin. Um alle Flüchtlinge rechtzeitig erfassen zu können, ist dort im Gespräch, Kapazitäten der Landesunterkunft in Neumünster zu nutzen.