﻿Warum das Gymnasium Altenholz auf eine etwas andere Berufsberatung setzt

Altenholz. Es geht um eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben: Welchen Beruf wähle ich? Das Gymnasium Altenholz setzt in Sachen Berufsberatung erstmals auf die Kompetenz der Eltern. Am Donnerstag besuchten um die 50 Frauen und Männer die Schule, berichteten Schülergruppen über ihre Arbeit, Herausforderungen und Vorzüge. Als Praktiker wissen sie schließlich Bescheid.

Martina Görschen-Weller aus Altenholz ist ehemalige Richterin am Oberlandesgericht. Vier Schülerinnen und fünf Schüler sitzen vor ihr im Raum. Die Juristin betont: „Wir machen viel mit Menschen. Hinter jeder Akte steckt ein Schicksal.“ Zum Berufsalltag gehöre auch, viel zu lesen, sagt sie – und blättert in einem sehr dicken Gesetzbuch. Die sehr spezielle Sprache sei etwas, auf das man sich bei einem Jura-Studium einstellen müsse.

Altenholz: Praktische Hinweise von Profis zur Berufswahl

Der Beruf biete viele Möglichkeiten: So hat Martina Görschen-Weller auch zwei Jahre in einem Ministerium gearbeitet. Juristen sind zudem in vielen Firmen gefragt. Was ihr gefallen hat, sei „das eigenständige Arbeiten“. Allerdings habe sie als Einzelrichterin manchmal auch gehadert angesichts der Verantwortung; „Mit mehreren Kollegen tut man sich leichter.“

Dafür sei der Beruf „relativ gut mit der Familie zu vereinbaren“. Die Altenholzerin verweist zudem auf eine „wenig bekannte gute Alternative“: Es gebe auch das duale Rechtspfleger-Studium. Ein Hinweis, den die Zwölftklässlerinnen Lena Bähnk und Inke Niehoff interessiert aufgenommen haben. „Denn das lange Studium schreckt mich schon ab“, sagt Inke – Lena geht es ähnlich. Dann eilen sie schnell weiter, zur nächsten Berufsberatung.

Martina Görschen-Weller (im Hintergrund) aus Altenholz ist ehemalige Richterin am Oberlandesgericht. Sie schildert Vorteile, aber auch Herausforderungen des Berufs. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

Alle sind an diesem Tag mit sechs Menschen und ihrer Berufsgeschichte „verabredet“. Sie erfahren etwas über erfüllte und unerfüllte Erwartungen, Berufsalltag und Arbeitsumfeld sowie mögliche Ausbildungs- und Studiengänge, beschreibt Carsten Droste, Beauftragter für Berufliche Orientierung am Gymnasium Altenholz, das Konzept. So sind auch der ehemalige Leiter der Mordkommission Kiel, ein Lotse vom Nord-Ostsee-Kanal und der Direktor des Landtages, Utz Schliesky, eingeladen.

Einblick in die Vielfalt von Berufen

Sandra Böhnert aus Altenholz hat sich als Landschaftsarchitektin selbstständig gemacht, als ihre beiden Töchter etwas älter waren. Die 45-Jährige hat einen Film mitgebracht, der den sechs Mädchen und zwei Jungen in der Gruppe einen Einblick in den Garten- und Landschaftsbau bietet.

„Und es gibt noch andere grüne Berufe“, sagt sie. Landschaftsarchitektur sei „ein tolles Feld“, in dem ökologische Zusammenhänge und planerische Ideen wichtig sind. Dabei stehen auch klimatische Anforderungen im Fokus, erklärt sie.

Schüler haben sechs Termine in unterschiedlichen Berufsgruppen

Elftklässlerin Ida Laufs hat aufmerksam zugehört: „Ich interessiere mich dafür“, sagt sie zum Aufgabenfeld. Es sei toll, Berufsinformationen aus erster Hand von Eltern zu bekommen, erklärt sie. Nun geht es für sie weiter, mit Informationen über die Arbeit im Uniklinikum Kiel.

Feline Schmidt-Bambach aus der zehnten Klasse schätzt die Vielfalt des Angebotes durch die Eltern: „Da kann man viel mitnehmen.“ So war sie zum Beispiel auch bei der Wasserschutzpolizei – obwohl sie vorher nicht gedacht hätte, dass dieser Beruf etwas für sie sein könnte. „Es ist genau das richtige Format“, sagt auch Landschaftsarchitektin Böhnert. Schließlich sei Berufsberatung „superwichtig“.

Das sieht Eiko Stegmann ebenso: „Es ist ein Angebot, wo Schüler auch lernen, dass sie nicht unbedingt studieren müssen.“ Er ist Tischler, hat an diesem Morgen schon zwei Vorträge gehalten und tollen Zuspruch bekommen. In beiden Runden waren Mädchen dabei. Ihn freut das, denn er hatte selbst bis September eine Auszubildende. Nun hat er sie nach bestandener Gesellinnenprüfung angestellt. Er sagt: „Mit Frauen zusammenzuarbeiten, ist nicht so krawallig, sondern zielorientiert.“

Lehrer Carsten Droste ist am Vormittag jedenfalls zufrieden mit dem Verlauf der etwas anderen Berufsvorstellung: „Der Weg, der hinter den Menschen steckt, das ist der Kern.“