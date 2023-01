﻿Deshalb leuchten die Straßenlampen am helllichten Tag

Wenn in Eckernförde die Straßenlampen auch tagsüber brennen, muss das einen Grund haben. Die tiefere Ursache liegt in den Folgen des Stromausfalls vom vergangenen Freitag.

Am helllichten Tag leuchten die Lampen am Eckernförder Hafen und in anderen Stadtteilen. Diese Tests sind noch Folge des vergangenen Stromausfalls.

Eckernförde. Spaziergänger am Eckernförder Hafen rieben sich Montagmittag verwundert die Augen: Mitten am helllichten Tag leuchteten die Straßenlampen auf der Hafenpromenade. Auch in anderen Straßen der Stadt brannte das Licht. Ist die Energiekrise schon überwunden?

Mitnichten: Das Leuchten war nur ein Test in Folge des vergangenen Stromausfalls vom Wochenende. Nach Auskunft von Volker Carstensen, technischer Mitarbeiter der Stadtwerke SH, ging es darum, die Lampen in einigen Straßenzügen noch einmal auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Dafür wurden sie tagsüber eingeschaltet.

Noch am Wochenende begannen Reparaturarbeiten

Unterdessen liefen am Montag die Reparaturarbeiten am Eckernförder Stromnetz weiter. Noch am Wochenende hatten Mitarbeiter der Stadtwerke SH begonnen, nach dem etwa zweistündigen Stromausfall am späten Freitagnachmittag in Teilen der Innenstadt und Borbys die schadhaften Leitungen zu ermitteln und aufzugraben.

„Wir mussten tief herunter“, erläutert Carstensen. Darum wurde auch am Montag noch weitergearbeitet. Im Bereich Feldweg, Bahnhof und Reeperbahn legten die Mitarbeiter Leitungen frei, um schadhafte Isolierungen zu beheben. Sie hatten Freitag ab 15 Uhr in Folge der Nässe zu einem Kurzschluss und so zu dem Stromausfall geführt. Inzwischen sind alle Leitungen längst wieder freigeschaltet.