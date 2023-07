﻿Händler, Handwerker, Krieger: Das Mittelalter kommt nach Eckernförde

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Historisches Fest am Strand

Spielerische Showkämpfe können kleine und große Besucher beim Mittelalterfest am Wochenende in Eckernförde erleben.

Rund 1000 Jahre zurück versetzt das Mittelalterfest am Wochenende, 14. bis 16. Juli, die Besucher in Eckernförde. Am Strand entsteht ein Zeltdorf mit Händlern, Handwerkern und Kriegern.