Lange lag der Schulwald Surendorf in Schwedeneck im Dornröschenschlaf. In der Corona-Pandemie wurde das Klassenzimmer im Freien wieder intensiv genutzt. Nun hat es einen Preis bekommen. Und dafür gibt es gute Gründe.

Schwedeneck. Huiuiui: Einem echten Minister begegnen die Kinder der Grundschule Surendorf in Schwedeneck auch nicht jeden Tag. Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) war gekommen, weil die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Landesverband Schleswig-Holstein, jedes Jahr einen besonderen Schulwald auszeichnet. In diesem Jahr erhielt das Schulwald-Projekt Surendorf das Preisgeld in Höhe von 500 Euro.