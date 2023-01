﻿Was der neue Bürgermeister Mike Buchau im Rathaus Altenholz plant

Altenholz. Mike Buchau aus Altenholz gehört zu jenen Menschen, für das Jahr 2023 erhebliche Veränderungen bringen wird. Der Kommunalpolitiker und bisherige Fraktionschef der CDU Altenholz wechselt am 1. Januar auf den Chefsessel im Rathaus Altenholz. Der Verwaltungschef wird dort alle sechs Jahre gewählt.

Mike Buchau (47) hatte sich bei der Bürgermeisterwahl im Mai 2022 gegen den von der AWG ins Rennen geschickten Matthias Fehrke und SPD-Kandidat André Wilkens durchgesetzt. Buchau wurde von CDU und FDP unterstützt. Er folgt auf Carlo Ehrich, der zwölf Jahre Verwaltungschef in Altenholz war. Dieser hatte 2021 angekündigt, nicht mehr zu kandidieren.

Altenholz: Was Mike Buchau schätzt

Mike Buchau engagiert sich nach eigenen Angaben seit 2009 ehrenamtlich in der Politik Altenholz. Aufgewachsen ist er in Kronshagen. Fünf Jahre lebte er in Kiel, seither ist er in Altenholz zu Hause. Mit seiner Partnerin und Hund Janosch lebt er im Ortsteil Klausdorf, „in einer tollen Nachbarschaft“.

Mike Buchau beschreibt sich als „naturverbunden“. Am ehrenamtlichen Engagement in der Freiwilligen Feuerwehr Altenholz will er auch als Bürgermeister festhalten. Dort ist der 47-Jährige übrigens zugleich neuer Dienstherr der Feuerwehr. Auch bei den Johannitern bleibt er.

Bisher stellvertretender Bürgermeister

Der Betriebswirt gab für das Bürgermeisteramt Altenholz seine fast 30-jährige Arbeit bei einem großen Büroausstatter in Norddeutschland auf. Im Wahlkampf hatte Mike Buchau unter anderem auf seine dort erworbene „langjährige Führungs- und Projektmanagement-Erfahrung“ verwiesen.

„Ich habe sehr gerne dort gearbeitet, freue mich aber auch auf meine neuen Aufgaben“, sagt der 47-Jährige nun. Wobei er seit 2018 schon als Stellvertreter den Bürgermeister vertrat. „Ich empfinde Wehmut und Vorfreude“, sagt Mike Buchau zum Berufswechsel.

Die Schulen in Altenholz sollen saniert werden: eines der Projekte, das Mike Buchau (CDU) als neuer Bürgermeister begleiten wird. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck/Archiv

Er freue sich darauf, „zusammen mit der Politik die Gemeinde Altenholz voranzubringen“. Zur Vorbereitung habe es eine ausführliche Übergabe durch Carlo Ehrich gegeben. Zudem wird Mike Buchau Lehrgänge für Verwaltungschefs absolvieren. Und im Rathaus arbeite ein „tolles Team“.

Zum Start als Bürgermeister möchte Mike Buchau sich mit Vereinen und Verbänden austauschen, um zu erfahren, „wo die Verwaltung unterstützen kann“. Auch das Thema Radwege liege ihm am Herzen, ebenso die Öffentlichkeitsarbeit. „Ich möchte Politikbegeisterung wecken“, sagt Mike Buchau.

Kommunalwahl und Flüchtlingsaufnahme

Zudem stehen zwei große Aufgaben an: die Vorbereitung der Kommunalwahl Schleswig-Holstein am 14. Mai 2023 und die Unterbringung von Flüchtlingen. Altenholz muss in den nächsten Monaten bis zu 200 aufnehmen, erklärt Mike Buchau.

Zusammen mit der Politik möchte er zudem das Thema Baugebiet Brammerkamp „zügig voranbringen“. Das potenzielle Baugebiet an der Straße Postkamp Altenholz lag zwischenzeitlich auf Eis. Im März 2022 nahm die Politik die Planung wieder auf – allerdings ergebnisoffen.

Auch die Sanierung von Schulen und Gemeindezentrum steht an. Zudem ist für Mike Buchau klar: „Wir brauchen weitere Gewerbegebiete.“ Denn Altenholz habe zu wenig Einnahmen. Zwar ist der Fehlbetrag im Haushalt 2023 mit einer Höhe von etwa 507 000 Euro so gering wie lange nicht. Aber Altenholz plant kostenträchtige Projekte.

Gemeinden wie Dänischenhagen, Kronshagen und Gettorf nehmen Mike Buchau zufolge „deutlich mehr ein“. Die Gewerbeflächen in Altenholz reichen aus seiner Sicht noch nicht aus. Es gibt also einiges zu tun.