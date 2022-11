﻿Das bringt das Wochenende in Eckernförde und Umgebung

Was ist los am Wochenende in Eckernförde und Umland? Viel Kultur steht Sonnabend und Sonntag auf dem Programm, aber auch ein Bürgerentscheid, Sonntags-Shoppen und ein Ausverkauf.

Eckernförde. Ein pralles Wochenende steht am 5./6. November Eckernförde und Umland bevor. Die Bürger entscheiden zur Zukunft der Imland-Kliniken, die erste „Lange Nacht“ der Kultur beginnt, Künstler Volker Altenhof öffnet sein Atelier, das Inventar des Gasthofes Grüner Jäger wird verkauft und Sonntag ist in Eckernförde Shoppen angesagt.

Die Lage der Imland-Kliniken dominiert seit Monaten die Berichterstattung in der Region. Jetzt können die Bürger im Kreisgebiet am Sonntag beim Bürgerentscheid darüber abstimmen, wie sich die beiden Krankenhaus-Standorte aufstellen sollen. Die Wahllokale sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet.

Die „Langen Nächte“ kommen wieder

Kultur satt versprechen die Vier langen Nächte im November, die erstmals nach zweijähriger Corona-Pause in Eckernförde wieder stattfinden. Den Auftakt am Sonnabend machen die Sparten Theater und Tanz. Lindy Hop, ukrainischer Tanz zum Mitmachen, Flamenco, ein Live-Krimi, Science-Fiction und eine Jürgen-Manger-Hommage an dessen Kultfigur Tegtmeier stehen unter anderem auf dem Programm (www.eckernfoerde.de).

Die Bildende Kunst kommt in Altenhof zu ihrem Recht. Hier öffnet Künstler Volker Altenhof sein Atelier in der Reetdachkate Brunnenbek, an der Steilküste gelegen. Sonnabend und Sonntag können zwischen 11 und 18 Uhr Besucher vorbeischauen und einen Blick auf rund 100 neue Arbeiten des Malers und seine Lieblingsstücke werfen. Zugang über den beschilderten Waldweg vom Restaurant Treibgut an der B76 aus.

Sonntags-Shoppen in Eckernförde

Ebenfalls in Altenhof endet vorerst die Ära des Gasthofes Grüner Jäger. Sonnabend und Sonntag soll auf einem Flohmarkt das Inventar von 12 bis 17 Uhr verkauft werden. Der Grüne Jäger schloss zum 1. November. Der Pachtvertrag lief aus, der Wirt orientiert sich beruflich neu. Das historische Haus soll zunächst saniert werden, bevor eine Nachnutzung ansteht.

Wer shoppen gehen möchte, hat dazu am verkaufsoffenen Sonntag in Eckernförde die Gelegenheit. Der Wirtschaftskreis hatte einen Sondertermin bekommen. Viele Geschäfte in der Innenstadt sind von 12 bis 17 Uhr für Kunden geöffnet.