﻿Was Menschen in Eckernförde sich für das neue Jahr wünschen

Was wird das neue Jahr bringen? Das erscheint vielen nicht zuletzt angesichts des Krieges in der Ukraine ungewiss wie lange nicht mehr. In Eckernförde wünschen sich Menschen am Neujahrstag oft Frieden.

Eckernförde. Das Jahr 2022 hat vermeintliche Gewissheiten erschüttert, vor allem wegen des Krieges in der Ukraine. Was wünschen sich die Menschen für das Jahr 2023? Eine Umfrage am Neujahrstag in Eckernförde.

Sibylle Köhrer ist mit Nachbar Volker Welz und anderen auf der Promenade Eckernförde unterwegs, die Stimmung ist vergnügt. „Vor allem gesund bleiben und keinen Krieg – egal, wo auf der Welt“: Das wünscht sich die Eckernförderin für 2023. Wichtig sei es auch, trotz allem die Fröhlichkeit nicht zu verlieren.

Eckernförde: Wünsche an der Promenade

Gudrun und Gerd Cwielong haben es sich auf einer Bank an der Promenade Eckernförde bequem gemacht und blicken auf die Ostsee. Ihr Neujahrswunsch ist „vor allem Gesundheit – und die Gelassenheit behalten“.

Wichtig sei auch, dass „die Welt wieder auf die Reihe kommt – aber darauf haben wir keinen Einfluss“, sagt Gerd Cwielong. Das Paar hat eine große Familie mit vielen Enkeln und kommt ursprünglich aus dem Süden Deutschlands. Nun lebt es an der Ostsee. „Ich war schon als Kind mit meinen Eltern hier“, erzählt Gudrun Cwielong.

Unten am Strand sind Anne Reuter (36) aus Hamburg und Jonna Kurz (31) aus Eckernförde gerade mutig ins Jahr gestartet und haben schon mal angebadet. „Das war so erfrischend – und man hat sich was getraut“, sagt Jonna Kurz. Das Wasser sei wohl etwa 4 Grad warm, schätzt sie. Wenn man am 1. Januar anbade, „macht man das öfter im Jahr“. Beide Frauen wünschen sich fürs Jahr 2023 vor allem „gesund zu bleiben“.

Krieg in Europa – wer hätte das gedacht?

„Kein Krieg mehr in der Welt“: Das wünscht sich Nicole Foudrat-Bruchlen (72) zum Beginn des neuen Jahres. Die Französin aus dem Elsass besucht gerade ihre Tochter, die in Eckernförde lebt. Nicole Foudrat-Bruchlen arbeitet für Amnesty International, hat Freunde in Russland und der Ukraine. Dass es wieder Krieg in Europa gibt, bedrückt die Französin.

Dieter Poschadel aus Kappeln ist mit einer Bekannten in Eckernförde unterwegs. Auch er hat klare Wünsche an das Jahr 2023: „Frieden, nichts anderes. Und dass wir aufhören, unseren Planeten zu zerstören.“

Alexander Staack ist Chef eines Fitnessclubs, der sich am Neujahrstag erstmals zum Anbaden an der Ostsee in Eckernförde getroffen hat. „Das passt bei den Außentemperaturen“, sagt er. Auch Alexander Staack muss nicht lange überlegen, was ihm für das gerade begonnene Jahr wichtig ist: „Ein Jahr ohne größere Turbulenzen – persönlich und gesellschaftlich.“

Wunsch für 2023: Weniger Aggressivität

Dörthe Knischewski aus Gammelby ist am Neujahrstag mit vielen Familienmitgliedern am Strand in Eckernförde: Einige wollen mutig anbaden. Fürs neue Jahr erhofft sie sich „vor allem Gesundheit. Das ist das Wichtigste“.

Monika Lorenzen aus Eckernförde wünscht sich für das neue Jahr 2023, „dass die Menschen wieder mehr zu sich selber finden“. Dass die Aggressivität, die sie in der Gesellschaft wahrnimmt, wieder aufhört.

Andrea Müller freut sich über einen guten Start in das Jahr 2023, mit einem schönen Spaziergang am Strand von Eckernförde. „Uns geht es hier doch wirklich sehr gut“, sagt die Kielerin. Dass die Menschen das mehr wertschätzen, ist ihr Wunsch für das Jahr 2023. Denn der Krieg in der Ukraine zeige, wie schnell sich auch in Europa Dinge ändern könnten.