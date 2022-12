﻿Was Yonah Treuer im Freiwilligen Sozialen Jahr beim TSV Altenholz macht

Altenholz. Yonah Treuer war noch keine 18 Jahre alt, als er im Sommer sein Abitur machte. Denn er wurde früh eingeschult. Auch deshalb war für ihn klar, dass er nach der Schulzeit nicht gleich in ein Studium starten würde. Reisen war eine Option. Doch dann entschied er sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) beim TSV Altenholz.

Schließlich ist der Kieler selbst Sportler, trainiert viermal pro Woche in der Handball-A-Jugend des THW Kiel. Auch beim TSV Altenholz hat er schon gespielt. Also bewarb er sich dort um die FSJ-Stelle – und bekam sie auch. Seit dem 1. August ist er nun dabei und wird in allen Abteilungen eingesetzt.

FSJ beim TSV Altenholz: Vielfältige Aufgaben

Als Treffpunkt fürs Foto schlägt Yonah Treuer den Sportplatz neben der Geschäftsstelle des TSV Altenholz im Ortsteil Klausdorf vor. Denn dort und auf dem Kunstrasenplatz gegenüber ist er oft im Freiwilligen-Einsatz. „Montags betreue ich hier die G-Jugend-Fußballer und habe dann selber hier Training“, sagt der schlaksige 18-Jährige. An diesem Tag allerdings nicht, denn eine kalte Schneedecke liegt über dem Rasen und der Laufbahn.

Mittwochs bietet er in der Gemeinschaftsschule Altenholz im Ortsteil Stift eine Hausaufgaben-Betreuung an. „Dort leite ich auch eine Fußball-AG und das Kinderturnen“, sagt Yonah beim Gespräch über seine Aufgaben in der Geschäftsstelle des TSV Altenholz.

Yonah macht im FSJ auch zwei Trainerscheine

Oft sei er als Co-Trainer in Gruppen dabei. Mal geht es dabei vor allem um Unterstützung der Haupttrainer. Mal ist er gefordert, sich selbst etwas für das Training zu überlegen. „Es macht mir Spaß, in den Gruppen unterwegs zu sein“, sagt der 18-Jährige. Er erlebte als junger Sportler auch den Corona-Lockdown – eine schwierige Zeit.

Formen des Freiwilligendienstes Nach Angaben der Landesregierung bietet das Freiwillige soziale Jahr Menschen im Alter bis 27 Jahren vielfältige Möglichkeiten, sich für die Gesellschaft zu engagieren und Erfahrungen zu machen. Mögliche Einsatzstellen seien zum Beispiel Pflege- und Senioreneinrichtungen, Jugendherbergen, Werk- und Wohnstätten für Menschen mit Behinderung, religiöse Einrichtungen, Schulen, Sportvereine und Einrichtungen der Denkmalpflege. Zudem gibt es ein Freiwilliges ökologisches Jahr. In der Regel dauern die Einsätze zwölf Monate. Der Bundesfreiwilligendienst als drittes Format kann auch von Älteren geleistet werden kann. Alle drei Dienste werden pädagogisch begleitet.

Am Anfang seines Freiwilligen Sozialen Jahres beim TSV Altenholz gab es einen Handballtag, bei dem er für die A-Jugend des THW Kiel spielte – und gleichzeitig „seine“ Minis als Co-Trainer betreuen musste. Die sind fünf bis sechs Jahre alt, kommen aus den Geburtsjahrgängen 2016/17.

Zudem wird der 18-Jährige während seines freiwilligen Einsatzes beim TSV Altenholz auch zwei Trainerscheine erwerben: die allgemeine Übungsleiterlizenz und die Handballlizenz. „Das geht im FSJ schneller und ist auch günstiger“, erklärt Yonah. Dann kann er auch alleine Gruppen trainieren. Einen Erste-Hilfe-Kurs hat er bereits absolviert.

Der TSV Altenholz – hier die Geschäftsstelle im Ortsteil Klausdorf – nutzt regelmäßig die Unterstützung eines FSJlers. © Quelle: Kerstin von Schmidt-Phiseldeck

TSV Altenholz setzt regelmäßig auf Helfer

Die Lizenzen seien wichtig für die jungen Leute, betont Steffi Petersen, eine der beiden Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle des TSV Altenholz. „Sie lernen Sozialkompetenz und sind alle reifer, wenn sie hier weggehen.“ Das Ganze sei eine gute Sache. Der TSV Altenholz setze regelmäßig auf die Hilfe von FSJlern.

„Ich kann auf jeden Fall empfehlen, hier beim TSV Altenholz ein soziales Jahr zu absolvieren“, sagt Yonah Treuer: „Ich mache das, was ich immer machen wollte.“ Mit Kindern zu arbeiten, sei aufregend. Ihm gefällt es.

Der Kieler ist froh, dass der Anteil an Büroarbeit bei ihm überschaubar ist. Manchmal ist er auch am Wochenende gefragt, hilft zum Beispiel bei Turnieren des TSV Altenholz. In seinem Freiwilligenjahr muss Yonah Treuer sich auch noch ein besonderes Jahresprojekt ausdenken: „Vielleicht ein Handballturnier fürs nächste Jahr.“ Schließlich feiert der Sportverein dann sein 75-jähriges Bestehen.

An diesem Tag steht allerdings noch eine andere Aufgabe auf seinem Plan. Yonah Treuer will sich mit dem gerade wieder für zwei Jahre im Amt bestätigten Vereinsvorsitzenden Rolf Lorenzen absprechen, wie er als FSJler bei der Winterlaufserie des Vereins mitwirken kann. Sie wird erstmals wieder angeboten nach der Coronapandemie.