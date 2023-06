﻿Wasser knapp: Bredenbek und Felde melden „erhebliche Störungen“

Bredenbek. In den vergangenen Tagen ist es wiederholt zu erheblichen Störungen bei der Versorgung mit Trink- und Brauchwasser in Felde, Bredenbek und dem Amt Achterwehr gekommen. Das teilte Marco Carstensen vom Amt Achterwehr mit. An die beiden öffentlichen Versorgungsnetze der Wasserwerke Bredenbek und Felde sind auch die Gemeinden, Klein Königsförde, Achterwehr, Jägerlust, Groß Nordsee und Flemhude angeschlossen.

„Wesentlicher Grund hierfür sind deutlich erhöhte Wasserentnahmen aus den beiden Versorgungsnetzen zu bestimmten Tageszeiten“, sagte Carstensen am Montag. Gleichzeitig seien die Förder- und Aufbereitungskapazitäten beschränkt, weil im Wasserwerk Bredenbek derzeit Filter umfassend saniert würden.

Wasser in Bredenbek und Felde: Kapazität deutlich reduziert

Die Kapazität des Wasserwerks Bredenbek sei daher auf ein Minimum reduziert. „Im Ergebnis erfolgt die Wasserversorgung für beide Versorgungsbereiche derzeit fast ausschließlich über das Wasserwerk Felde“, so Carstensen weiter.

Um weitere Probleme zu vermeiden, bitten die Gemeinde Bredenbek und das Amt Achterwehr darum, bis auf Weiteres:

auf das Wässern von Rasenflächen sowie

das (erneute) Befüllen von Gartenpools zu verzichten.

Im Übrigen sollten die Menschen in Bredenbek und dem Amt Achterwehr möglichst sparsam mit Wasser umzugehen. Für den Fall, dass die Menschen weiterhin deutlich zu viel Wasser verbrauchten, behielten sich die Verantwortlichen weitere Schritte vor. So sei es denkbar, dass die Menschen Wasser nur noch für ausdrücklich bestimmte Zwecke verwenden dürften.

Vor einer Woche hatte Carstensen noch von einem bis dahin leichten Anstieg des Wasserverbrauchs gesprochen. Zur Begründung sagte er, dass nach dem vergleichsweise trockenen Winter die Böden trocken seien und als Folge schon im Frühjahr, früher als in vergangenen Jahren, die Bewässerungsanlagen und Gartensprenger angeschaltet worden seien.

Pumpen in Trinkwasserbrunnen kommen unter Umständen nicht mehr hinterher

Einige Wasserwerke im Kreis Rendsburg-Eckernförde hatten ebenso einen spürbaren Anstieg des Trinkwasserverbrauchs beobachtet. Ein Grund ist die anhaltende Trockenheit. Sie führt auch dazu, dass in Spitzenzeiten zu viele Menschen gleichzeitig zu viel Wasser entnehmen; zum Beispiel für ihre Gärten und Pools. Die Pumpen in den Trinkwasserbrunnen kommen dann unter Umständen nicht mehr hinterher.

Anfang des Monats hatte das Wasserwerk in Bornhöved per Nina-Warnapp die Menschen dazu aufgerufen, weniger Trinkwasser zu verbrauchen. „Ich habe noch nie so extreme Schwankungen erlebt wie jetzt“, sagt Bürgermeister Reinhard Wundram.

