﻿Freilichtmuseum: Jahr100Haus und Café müssen wegen Wasserschadens schließen

Molfsee. Kleine Ursache, große Wirkung: Aufgrund einer Leckage zwischen Bistroküche und Untergeschoss im Jahr100Haus des Freilichtmuseums Molfsee stehen langwierige Sanierungsarbeiten auf dem Plan. Dafür wurden am Donnerstag, 1. Dezember, das Café Emil & Lies’chen sowie das Ausstellungsgebäude geschlossen.

„Das ist ärgerlich, aber nicht zu ändern“, erklärt Museumsleiterin Dr. Kerstin Poehls bei einer Begehung. Zu sehen ist nicht viel, aber: „Ein Wasserschaden ist da, es muss großräumig saniert werden. Dafür brauchen die Arbeiter freie Transportwege, und es wird auch Lärm geben, so dass die Schließung die einzige Alternative ist“, betont sie.

Café in der Meierei vom Freilichtmuseum Molfsee als leckere Alternative im Außengelände

Besucher und Besucherinnen des Freilichtmuseums haben es schon länger bemerkt: Die Toiletten im Untergeschoss des neuen Ausstellungsgebäudes waren geschlossen, alternativ standen Toilettenanlagen im Außenbereich zur Verfügung. „Es hat länger gedauert, bis die Ursache gefunden wurde. Aber nun kann gehandelt werden“, sagt Poehls.

Dafür müssen die Ausstellungen sowie das Jahr100Haus-Café von Emily Meining zwischen Dezember 2022 und Ende Februar 2023 allerdings geschlossen bleiben. In der Cortenstahl-gedeckten Ausstellungshalle stehen nur der Shop und das Ticket-Center zur Verfügung, das Jahr100Haus dient lediglich als Einlass zum Freigelände.

Dabei war die Jahresbilanz bislang ausgesprochen gut: Mit mehr als 125.000 Besuchern und Besucherinnen gehört das Landesmuseum in Molfsee auch in diesem Jahr wieder zu den bestbesuchten Kultureinrichtungen in Norddeutschland.

Seit Donnerstag, 1. Dezember, ist offiziell auch die Winterzeit im Freilichtmuseum angebrochen. „Aber ein Spaziergang im Außengelände ist eine wundervolle Alternative“, ist Poehls überzeugt. Auf dem Areal hoch bis zum Meiereiberg sind während der Museumsöffnungszeiten bis zu sechs der historischen Gebäude geöffnet. „Dazu gehören unter anderem das Pfarrhaus aus Grube, das Haus Storm und das Haus Schipphorsterfeld“, zählt die Museumsleiterin auf.

Es gibt noch weitere Aktionen im Dezember, unter anderem wird am Sonnabend, 3. Dezember, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr, Basteln im Advent unter Leitung von Annegret Jonescheit angeboten. Ob einfache Kerzenleuchter für die Adventszeit oder Sterne und Ketten aus Papier als Schmuck für den Weihnachtsbaum, diese Basteleien sind besonders geeignet für Kinder und Familien. Die Kosten betragen 3 Euro zusätzlich zum Eintritt.

Aktionen im Freilichtmuseum Molfsee: Basteln im Advent und Förtchen am Herd

Am Sonntag, 11. Dezember, lädt das Freilichtmuseum zum „Advent am Feuer – mit Geschichten, Liedern zum Mitsingen, heißem Apfelpunsch und Förtchen“. Von 13 bis 15 Uhr können die Besucher adventliche Geschichten und Lieder in den historischen Häusern genießen, auf dem Herd brennt ein Feuer, der Apfelpunsch ist heiß und leckere Förtchen braten in der Pfanne.

Freilichtmuseum Molfsee, Hamburger Landstraße 97, Molfsee, Eintritt: In der Zeit der Sanierungsarbeiten wird der Eintrittspreis für das Freigelände auf 6 Euro reduziert (ermäßigt 4 Euro), während der Museumszeiten wird das Café von Emil & Lies’chen in der Meierei geöffnet sein. Die Öffnungszeiten sind täglich (außer montags) von 10 bis 16 Uhr.