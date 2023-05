﻿Wattenbek: 35 Mietwohnungen samt Kita sorgen für Bauchschmerzen

SH Netz stellt keine Parkraumfläche bereit

Der Investor hat umdisponiert, die alten Werbeschilder stehen aber noch: Statt 33 Eigentumswohnungen in drei Gebäuden sollen am Reesdorfer Weg in Wattenbek 35 bezahlbare Mietwohnungen und eine Kindertageseinrichtung mit drei Gruppen entstehen.

Ein Auto nach dem anderen fährt zu Hauptverkehrszeiten vom Kreisel in Wattenbek in Richtung Landesstraße 49 oder zurück. Genau an dieser Straße ist ein Bauprojekt mit 35 bezahlbaren Mietwohnungen und einer Kita geplant. Damit haben einige Ortspolitiker Bauchschmerzen.

