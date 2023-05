﻿Wattenbek: Deshalb könnte es mit der Fußgängerbrücke ganz schnell gehen

Positive Nachrichten verkündete in Wattenbek Bürgermeister Oliver Kruse (AfW). Wenn alles in den nächsten Monaten optimal verläuft, könnte die neue Fußgängerbrücke im Sommer 2024 eingebaut sein. Wie teuer sie wird, steht aber noch nicht fest. Außerdem: Die Feuerwehr soll ein Carport bekommen.

Wattenbek. Der Neubau einer Fußgängerbrücke in Wattenbek über die Bahnlinie wird vielleicht schneller als erwartet realisiert. „Wenn alles optimal läuft, dann könnte das neue Bauwerk im April oder Mai 2024 eingebaut werden“, teilte Bürgermeister Oliver Kruse (AfW) bei der Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend im Gemeindezentrum Schalthaus mit. Für das geplante Carport am Feuerwehrgerätehaus in der Schulstraße konnte der Auftrag noch nicht vergeben werden.