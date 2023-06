﻿Umbruch in Negenharrie: Eine Newcomerin steht jetzt an der Spitze der Gemeinde

Negenharrie. Die 56 Jahre alte Susanne Rocksien ist neue Bürgermeisterin in Negenharrie. Ihr Amtsvorgänger Hans-Jürgen Leptien kandidierte nach 20 Jahren nicht mehr. Maren Blöcker, die nach 29 Jahren ebenfalls aus der Gemeindevertretung ausschied und dort viele Jahre als zweite stellvertretende Gemeindechefin agierte, würdigte seine Verdienste für den Ort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Negenharrie haben die Menschen im Gegensatz zu vielen anderen kleinen Gemeinden noch eine Wahlmöglichkeit. Mit der AfW und der AWN gibt es zwei Wählergemeinschaften. Bei der Kommunalwahl am 14. Mai ging die AfW mit 55,2 Prozent (fünf Sitze) als stärkste Kraft hervor, die AWN erreichte 44,8 Prozent (vier Sitze). Das beste Einzelergebnis erreichte Maren Jappe (AfW) mit 145 Stimmen – sie wurde zur ersten stellvertretenden Bürgermeisterin gewählt.

Negenharrie: Erst wollte sich die neue Bürgermeisterin gar aufstellen lassen

Bürgermeisterin Susanne Rocksien ist Neuling im Ortsparlament. Bei der Wahl im Mai erhielt sie mit 120 Kreuzen auf Anhieb die zweitmeisten Einzelstimmen. Seit der Geburt ihres Sohnes vor 24 Jahren lebt die gebürtige Hamburgerin mit ihrer Familie in Negenharrie, direkt neben dem Haus des bisherigen Bürgermeisters. „Als Hans-Jürgen auch bei mir und meinem Mann Heiko nachfragte, ob sich einer von uns eine Nachfolge vorstellen könnte, haben wir das erst mal verneint“, erzählt die ausgebildete Altenpflegerin, die auch bereits als Schulassistenz an der Landschule an der Eider in Wattenbek gearbeitet hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aus dem sozialen Bereich habe sie sich beruflich aber verabschiedet, sagt Rocksien, die im Minijob Produktfotografin ist. Ihr Impuls für das Bürgermeisteramt ist es, etwas für die Gemeinschaft zu tun zu wollen. Deshalb ließ sie sich auf die Liste der AfW setzen. „Allerdings auf einem der unteren Plätze.“ Seit April ist klar, dass sie für eine Nachfolge von Leptien bereitsteht. „Ich möchte dazu beitragen, dass die Bürgerinnen und Bürger wieder näher zusammenrücken.“ Sie versteht die Arbeit in der Gemeindevertretung vor allem aus der Sicht eines Teamplayers.

Zum zweiten stellvertretenden Bürgermeister ist Marten Hamann (AWN) gewählt worden. Der bisherige Bürgermeister, Hans-Jürgen Leptien, verabschiedete mit Maren Blöcker, Kai Unger (seit 2013), Ingo Bumann (seit 2013) und Sina Einfeld-Tensfeldt gleich vier Mitglieder der jüngsten Gemeindevertretung. Letztlich wird dadurch ein gewollter Umbruch eingeläutet.

Lesen Sie auch

Maren Blöcker würdigte in ihrer Laudatio Leptiens Einsatz im Ort in den verschiedensten Bereichen. Er hatte unter anderem dafür gesorgt, dass die Hundesteuer abgeschafft wurde. Maren Blöcker sagte: „Wer mit so viel Spaß agiert, dem muss das Dorf am Herzen liegen.“

KN