Weichenstörung behoben: Bahnverkehr zwischen Hamburg und Flensburg normalisiert sich

Heimlicher Star am Kalkberg

Er ist in dieser Saison so ein bisschen der heimliche Star bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Eigentlich spielt Dustin Semmelrogge am Kalkberg „nur“ den Helfer des Oberschurken. Doch als „Rattler“ setzt er in der aktuellen Inszenierung eigene Akzente.