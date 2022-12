„Home for Christmas“ in St. Nicolai

„Home for Christmas“ in St. Nicolai

Weihnachten zum Greifen nah in der historischen Kirche von Eckernförde

Gemütliches Beisammensein mit schöner Musik: Wann passt das besser als in der Adventszeit? In Eckernförde lädt die Gemeinde St. Nicolai in der kommenden Woche hierzu gleich zweimal ein. Am Sonntag, 11. Dezember, kommt ein beliebtes Ensemble wieder.