﻿Nach 55 Jahren: Der Weihnachtsmann von Rendsburg geht in Rente

Diese Kontinuität ist wohl einmalig in Rendsburg: 55 Jahre lang ist Lothar Möhding jährlich in die Rolle des Weihnachtsmanns geschlüpft. Am Sonntag war Schluss. Zum letzten mal zog der SPD-Ratsherr und ehemalige Busfahrer den Roten Mantel an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket