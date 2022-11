﻿Preisvergleich: Wo Glühwein und Co. auf den Weihnachtsmärkten billig sind

Viele Weihnachtsmärkte 2022 in Schleswig-Holstein sind eröffnet. Doch was kostet Glühwein? Wie hoch ist der Preis für eine Bratwurst? Und wo ist der Besuch des Weihnachtsmarkts 2022 am günstigsten? Unser Preisvergleich für Kiel, Eckernförde, Rendsburg, Neumünster und Flemhude liefert Aufschlüsse.

Weihnachtsmarkt 2022 in Schleswig-Holstein: Das sind die Preise für Glühwein auf dem Asmus-Bremer-Platz in Kiel.

Kiel. Feierlich sind viele Weihnachtsmärkte in Schleswig-Holstein am Montag bei winterlichen Temperaturen in die Saison gestartet. Doch wie haben sich durch Inflation und Energiekrise die Preise für Glühwein, Bratwurst und Karussell entwickelt? Dazu haben wir uns die Preise auf den Weihnachtsmärkten in Kiel, Neumünster, Eckernförde, Rendsburg und Flemhude angesehen und mit den Vorjahren verglichen. 

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Preisvergleich in Schleswig-Holstein: Welcher Weihnachtsmarkt 2022 ist billig?

Zunächst eine Ist-Abfrage: Wie teuer ist der Besuch des Weihnachtsmarkts 2022? Welcher Weihnachtsmarkt ist der billigste? Was kosten Glühwein, Bratwurst und gebrannte Mandeln auf den Weihnachtsmärkten 2022? Ein Überblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weihnachtsmarkt Kiel 2022: Preise für Glühwein, Bratwurst und Mandeln angehoben

Die Preise auf dem Weihnachtsmarkt in Kiel sind im Vergleich zu den Vorjahren an den meisten Ständen angehoben worden.

Eine Bratwurst kostet zwischen 3,50 und 4,50 Euro.

Die Preise auf dem Weihnachtsmarkt Kiel für Glühwein bewegen sich zwischen 3,50 und vier Euro, mit Schuss entsprechend mehr.

Für 100 Gramm gebrannte Mandeln werden vier Euro fällig.

Die beiden historischen Karussells im Weihnachtsdorf und auf dem Holstenplatz Kiel nehmen für eine Fahrt 2,50 Euro. Tipp für Familien und Besucher des Weihnachtsmarkts in Kiel: Wer mehrmals Karussell fahren möchte, kann im Angebot drei Chips für sechs Euro oder sechs Chips für zehn Euro kaufen.

Eine Erhöhung der Preise auf dem Kieler Weihnachtsmarkt 2022 war aufgrund der gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten unausweichlich – dabei haben sich die Standbetreiber um eine moderate Anhebung bemüht.

„Wenn die Preise zu sehr steigen, bleiben die Gäste aus“, sagt Cesur Yeni, Betreiber des Feuerzangenbowle-Stands und des Wichtelwalds im Weihnachtsdorf Kiel. „Wir wollen für alle Zielgruppen erreichbar bleiben.“ Um 50 Cent hat Yeni die Preise für die Getränke angehoben – das sei die erste Erhöhung seit fünf Jahren.

Becherpfand auf dem Weihnachtsmarkt Kiel gesenkt

Im Gegenzug dafür wurde der Becherpfand auf dem Weihnachtsmarkt Kiel um 50 Cent auf zwei Euro gesenkt. Das spürt die Kundschaft zwar nicht beim Endpreis, sorgt aber dafür, dass beim Bezahlen am Stand weniger Geld vorgestreckt werden muss.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stabil geblieben sind die Preise am historischen Karussell von Toni Schleifer im Kieler Weihnachtsdorf. „Wir haben im vergangenen Jahr bereits leicht erhöht.“ Schleifer und Yeni hoffen auf Verständnis der Kieler Weihnachtsmarkt-Besucher. „Wir stecken in einer globalen Krise, die können wir nur gemeinsam überstehen“, sagt Yeni.

Die Erfahrung von anderen Großveranstaltungen und Märkten seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine habe gezeigt, dass die Menschen trotz gestiegener Preise gerne kommen. „Nach der Corona-Pandemie herrscht Aufbruchstimmung, die Besucher sind froh, wieder rausgehen zu können.“ Seine Hoffnung ist, dass sich diese Stimmung auf den Weihnachtsmarkt in Kiel 2022 überträgt.

Weihnachtsmarkt Neumünster 2022: Preise stabil geblieben

Die meisten der 36 Schausteller sind guten Mutes für die fünf Wochen bis Heiligabend, denn die letzten Jahrmärkte in Schleswig-Holstein und der Hamburger Dom sind für sie ganz gut gelaufen. „Mancher hatte mit einem Einbruch gerechnet, weil die Menschen wegen der Inflation und der Energiepreise ihr Geld zusammenhalten, aber die Saison lief überraschend positiv“, sagte Jürgen Köster, der mit Zuckerware und einem Kinderkarussell in Neumünster steht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Davon berichtet auch Ingo Kluge. Der Veranstaltungsprofi hat gerade zum 14. Mal sein Weihnachtsdorf in Neumünster aufgebaut und hofft auch auf trockenes Winterwetter.

Die Standgebühren und die meisten Preise für Essen, Getränke und Vergnügungen seien stabil geblieben; der Becher Glühwein ohne Schuss koste in Neumünster meist 3,50 Euro. „Und das, obwohl sich der Einkaufspreis verdoppelt hat“, sagte Kluge. Klar ist für ihn aber auch: „Wir werden um jeden Gast kämpfen müssen.“

Im Vergleich zu anderen Weihnachtsmärkten sind die Preise für Glühwein mit Schuss und Bratwurst auf dem Weihnachtsmarkt in Neumünster jedoch vergleichbar teuer.

Geheimtipp: Weihnachtsmarkt 2022 in Flemhude

Rund um die alte Feldsteinkirche in Flemhude ist am Sonnabend, 26. November, von 11 bis 18 Uhr wieder Weihnachtsmarkt. In der Region gilt der gemütliche Markt im alten Dorfkern als Geheimtipp. Nur Selbstgemachtes wird verkauft, es gibt Livemusik in der Kirche, Ponyreiten und Geschichten von einer Märchenerzählerin.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und auch die Preise für Bratwurst, Glühwein und gebrannte Mandeln sind vergleichbar niedrig. Zwar gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in Flemhude 2022 kein Kinderkarussell, dafür sind die Preise für Bratwurst, Glühwein und gebrannte Mandeln im Vergleich niedrig. Wer einen günstigen Weihnachtsmarkt 2022 sucht, könnte in Flemhude fündig werden.

Weihnachtsmarkt 2022 Eckernförde: Preise nicht dramatisch gestiegen

Der Ykaernemarkt 2022, so der offizielle Namen des Weihnachtsmarkts an der Nikolaikirche in Eckernförde, ist mit dem 100 Jahre alten Kinderkarussell und den Holzhütten besonders stimmungsvoll. Preislich dürfte die Weihnachtsstimmung auch nicht übermäßig gedämpft ausfallen.

Die Fahrt in dem Karussel ist allerdings 50 Cent teurer als im Vorjahr und kostet jetzt 3 Euro.

100 Gramm gebrannte Mandeln liegen unverändert bei 3,50 Euro.

Auch der Glühwein ist nicht teurer geworden, 3,50 Euro ohne und 4,50 Euro mit Schuss.

Die Bratwurst gibt es für 3 Euro, fürs Brötchen ist ein Zuschlag von 50 Cent fällig.

„De lütte Wiehnacht“ 2022 in Rendsburg: Preise wie im Vorjahr

In Rendsburg heißt der Weihnachtsmarkt „De lütte Wiehnacht“ und ist auf dem Schiffbrückenplatz in der Innenstadt zu finden. Als Besonderheit gibt es in diesem Jahr als Ersatz für die Eisbahn eine energiesparende Kunststoffbahn zum Schlittschuhlaufen und Eisstockschießen im Zentrum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In den Holzhütten rundherum ist das kulinarische Angebot weitgehend unverändert zu den Vorjahren geblieben. Das Stadtmarketing hat im Advent ein großes Programm für den Markt auf die Beine gestellt.

„De lütte Wiehnacht“ hat auch bei den Preisen keine großen Ausschläge aufzuweisen.