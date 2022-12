﻿Weihnachtsmarkt Bordesholm: Auf diese Torten dürfen sich die Gäste freuen

60 Torten warten beim 46. Weihnachtsmarkt in Bordesholm auf Genießer – die Landfrauen aus Bordesholm haben wieder für eine große Vielfalt am Büfett gesorgt. Zudem gibt es bei der Tombola 1000 Preise. Der eintägige Weihnachtsmarkt endet am zweiten Adventssonntag um 17 Uhr.

Bordesholm. Der 46. Weihnachtsmarkt in Bordesholm läuft. Als Cheforganisator Ulrich Schuster nach dem Gottesdienst am zweiten Adventssonntag um 11.30 Uhr vor der Klosterkirche die eintägige Veranstaltung eröffnete, ließ sich sogar die Sonne etwas blicken. Die Landfrauen aus der Region Bordesholm haben 60 Torten und Kuchen beigesteuert. 1000 Preise warten bei der Tombola auf Gewinnerinnen und Gewinner.

„Nuss-Marzipan-Torte geht immer“, sagt Helga Hauschildt von den Landfrauen lachend und stellt die Torte im Haus der Kirche ab. Dort ist das Café in diesem Jahr zu finden, weil das Altenpflegeheim Klosterstift wegen der Corona-Pandemie für öffentliche Veranstaltungen nicht zur Verfügung steht.

Bordesholm: Tortenstück für 3 Euro beim Weihnachtsmarkt

Die Vielfalt der Kuchen ist wieder enorm. Schoko-Birne, Schwarzwälderkirsch oder Eierlikör gibt es unter anderem. Das Tortenstück kostet 3 Euro. Als Kühlschrank nutzen die Landfrauen bei 2 Grad Außentemperatur die Terrasse. „Unser Betrag zur Energiekrise und zum Energiesparen“, betonte Monika Böhme am Stand mit einem Augenzwinkern.

5000 Lose stehen 1000 Gewinnen gegenüber. Verteilt werden die Preise von Kim Flinder (von links), Hendrik Geilenkirchen, Eva und Hans-Joachim Ströh. © Quelle: Frank Scheer

5000 Lose sollen bei der Tombola verkauft werden. „Die Spendenbereitschaft der Firmen aus der Region Bordesholm ist immer noch riesig“, hob Organisator Ulrich Schuster in seiner kurzen Ansprache hervor. Eine Losbude direkt auf dem Markt gibt es in diesem Jahr nicht. Die 1000 Präsente sind in einem Raum des Hauses der Kirche deponiert und werden von Kim Flinder, Hendrik Geilenkirchen und Eva und Hans-Joachim Ströh aus dem Fenster heraus verteilt.

Noch bis 17 Uhr läuft der Weihnachtsmarkt. Rund 40 Aussteller sind auf dem Lindenplatz. „Das ist alles ziemlich familiär und nicht so kommerziell“, lobt der Süßwarenunternehmer Peter Salzinger. Pastor Maximilian Kröger, der zum ersten Mal am Weihnachtsmarkt in Bordesholm teilnimmt, betont: „Das große Miteinander hier in Bordesholm ist bei dieser Veranstaltung deutlich zu spüren. Es ist ein ganz schöner Markt.“

In Alt-Bordesholm gibt es während der Veranstaltung eine Einbahnstraßenregelung von der Wildhofstraße kommend in Richtung Verwaltungsakademie. Parkplätze stehen bei der Verwaltungsschule zur Verfügung.