﻿Weihnachtsmarkt Bordesholm bringt hohe Spendensumme

Bordesholm. Die 8000 Besucherinnen und Besucher des Weihnachtsmarktes 2022 in Bordesholm am 4. Dezember haben den Ausstellern und Anbietern viel Geld in die Kassen gespült. Davon profitieren auch zahlreiche Einrichtungen in der Region Bordesholm. Ulrich Schuster vom Kulturverein Bordesholmer Land, der Sprecher des Weihnachtsmarktes, verteilte jetzt 4800 Euro aus dem Reinerlös von 10 700 Euro an sieben Institutionen und Vereine. Insgesamt war der stolze Erlös von 14 753,65 Euro eingenommen worden. Knapp 4000 Euro Kosten waren aufgelaufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In einer kleinen Feierstunde in der Bücherei im Huus an’n Markt wurden die Beträge bekannt gegeben. Die Museen auf der Klosterinsel erhalten 1500 Euro. Nils Claussen betonte, dass die Spende in die Heimatsammlung und den Gewölbekeller fließen soll. „Vielleicht bekommen wir den Gewölbekeller auch zum 1. August wiedereröffnet. Zum Universitätstag am Sonntag, 2. Juli, schaffen wir das nicht.“ Die Jugendfeuerwehr Bordesholm erhält 1000 Euro. Jugendwart Marc Stange sagte, das Geld werde für Ausflüge verwendet.

Freizeitclub in Bordesholm sucht ehrenamtliche Helfer

Jeweils 700 Euro erhielten die Tafel Bordesholm und die Lebenshilfe für Behinderte Bordesholm-Nortorf. Lebenshilfe-Sprecher Hans Lucas betonte bei der Übergabe, dass derzeit vor allem ehrenamtliche Helfer für die Arbeit und Ausflüge mit den Teilnehmern der beiden Freizeitclubs im Bürgerhaus gesucht werden. Kontakt ist möglich unter Tel. 0151/74449692.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beate Kälbert, Leiterin der Tafel, berichtete, dass mit dem Betrag eine Kühltruhe angeschafft werden soll. 300 Personen, Tendenz steigend, würden versorgt. Sie hofft, dass die Spendenboxen in den Einkaufszentren wieder besser bestückt werden. Kirsten Lange, Leiterin der Bücherei, machte deutlich, dass die 500 Euro in die Abschlussveranstaltung des Ferienleseclubs fließen werden. Jeweils 200 Euro erhalten das Bürgerhaus und die Klosterkirche. Rund 6000 Euro behält der Weihnachtsmarkt in seiner Rücklage für Reparaturen

Lesen Sie auch

Ulrich Schuster freut sich schon wieder auf den nächsten eintägigen Weihnachtsmarkt, der traditionell am zweiten Adventssonntag, 10. Dezember, von 11 bis 18 Uhr veranstaltet wird. „In diesem Jahr können wir vermutlich das Café wieder im Klosterstift anbieten, sodass wir mehr Platz für Aussteller im Haus der Kirche haben.“

KN