﻿Weihnachtsmarkt Bordesholm: Nicht nur leckerer Punsch und nette Gespräche

Um 14 Uhr waren am zweiten Advent die 5000 Lose der Tombola beim 46. Weihnachtsmarkt in Bordesholm ausverkauft. 1000 Gewinne gab es. Nach zweijähriger Corona-Zwangspause herrschte am Sonntag schon am Mittag dichtes Gedränge.

Bordesholm. Der eintägige Weihnachtsmarkt in Bordesholm am zweiten Adventssonntag war ein voller Erfolg. Dichtes Gedränge herrschte bereits am Mittag an den Ständen und Buden auf dem Lindenplatz. Ob der große Andrang etwas mit der zweijährigen Zwangspause wegen Corona zu tun hatte, wusste Organisator Ulrich Schuster natürlich auch nicht. Nach zweieinhalbstündigem Weihnachtsmarkt waren aber alle 5000 Lose der Tombola verkauft.

40 Aussteller beteiligten sich am Sonntag an der 46. Auflage des Weihnachtsmarktes in Bordesholm. Vereine, Verbände, aber auch regionale Anbieter waren dabei. „Es gibt einen festen Stamm. Mindestens 20 stehen auf meiner Warteliste“, so Ulrich Schuster, Organisator und Sprecher der Beschicker. Der große Andrang freute ihn natürlich. Er geht davon aus, dass ein Reinerlös von 6000 bis 7000 Euro für den guten Zweck in der Region Bordesholm zusammen gekommen ist. Am Montag könne er aber mehr dazu sagen.

Weihnachtsmarkt Bordesholm: 1000 Preise für die Besucher

Seit 46 Jahren ist zum Beispiel die Frauenvereinigung mit einem Bücherstand vertreten. „In den letzten beiden Jahren bin ich am zweiten Advent in ein Veranstaltungsloch gefallen, weil der Markt wegen Corona nicht stattgefunden hat. Das fühlte sich nicht gut an. Die Begegnungen mit den Menschen fehlte“, so die Vorsitzende Lillemor Reckling. Durch den Bücherverkauf aus Spenden könne man rund 400 Euro immer zum Reingewinn beisteuern. Die Losbude mit ihren 1000 Gewinnen bei 5000 Losen, aber auch der Kuchenverkauf der Landfrauen spülen auch große Beträge in die Spendenkasse.

Das Blasorchester des SV Tungendorf gab vor der Klosterkirche in Bordesholm ein Konzert. © Quelle: Frank Scheer

Aber es ist nicht nur der gute Zweck, der die Gäste zum Weihnachtsmarkt in Bordesholm zieht. Es ist die besondere Atmosphäre. Peter Salzinger, Süßwarenfabrikant aus Bordesholm, betonte: „Es ist familiär, man trifft Freunde und alles ist nicht so kommerziell.“ Pastor Maximilian Kröger, für den es die erste Veranstaltung war, meinte: „Das gute Miteinander im Ort wird bei dieser Veranstaltung sichtbar.“

Das Besondere sei die Mischung aus Moderne und Tradition, betonte Inga Tripmaker, die an einem Stehtisch vor dem Truck des Dorfladens in der Wildhofstraße mit ihrer Mutter einen Punsch genoss. Zudem strahle der Platz vor dem Klosterstift einen gewissen Charme aus und an den Ständen gebe es viele selbst kreierte Dinge.

Eine kleine Delegation aus der Partnergemeinde Kekava in Lettland war auch für zwei Tage angereist. Bei der Eröffnung des Weihnachtsmarktes begrüßten Bürgermeister Ronald Büssow aus Bordesholm und Agnese Deduseva, stellvertretende Gemeindechefin in Kekava, ebenfalls die Gäste.

Werner Petersen, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins Bordesholm-Kekava, verteilte Spezialitäten aus der lettischen Gemeinde, beispielsweise Piroggen. © Quelle: Frank Scheer

Am Stand des Partnerschaftsvereins Kekava-Bordesholm gab es Informationen und Spezialitäten, zum Beispiel Piroggen. 2023 wird die Partnerschaft zwischen den beiden Kommunen 30 Jahre alt. Der Verein sucht momentan neue Mitglieder. Am Sonnabend ist ein Hilfstransport mit 117 Paketen für Seniorinnen und Senioren auf den Weg nach Lettland gegangen.

Zudem haben die Gemeinde und der Partnerschaftsverein Bordesholm 5000 Euro zur Unterstützung bereitgestellt. „Mit dem Geld sollen die 500 ukrainischen Flüchtlinge in der Partnergemeinde unterstützt werden“, teilten Werner Petersen, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins und Ronald Büssow mit.