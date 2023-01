﻿Weihnachtsmarkt endet: Verkaufsoffener Sonntag in Rendsburg

Zum Ende der „Lütten Wiehnacht“ - wie der Weihnachtsmarkt in Rendsburg genannt wird - lockt am 8. Januar ein verkaufsoffener Sonntag in der Innenstadt. Zum letzten Mal in dieser Saison können sich Besucher auf die Kunststoff-Eisbahn wagen.

Die Hohe Straße ist die wichtigste Einkaufsmeile in der Innenstadt von Rendsburg. Am Sonntag haben die Geschäfte geöffnet.

Rendsburg. Die Rendsburg Tourismus + Marketing GmbH organisiert am kommenden Sonntag, 8. Januar den ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres 2023 in der Rendsburger Innenstadt. Anlass ist der diesjährige Abschluss des Weihnachtsmarktes „Lütte Wiehnacht“, der in Rendsburg traditionell in jeder Saison bis zum Ende der Weihnachtsferien läuft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eisbahn in Rendsburg hat geöffnet

Besucherinnen und Besucher können zwischen 12 und 17 Uhr das „Eisvergnügen“ auf dem Schiffbrückenplatz besuchen und dort auf der Kunststoff-Eisbahn ihre Runden drehen. Zudem haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. „Eine gute Gelegenheit, noch ein paar Winter-Schnäppchen zu machen, Gutscheine, die unter dem Weihnachtsbaum lagen, nun einzulösen oder einfach mit der ganzen Familie bummeln zu gehen“, heißt es von den Veranstaltern.

Schornsteinfeger sammeln in Rendsburg für den guten Zweck

Ein kleines Rahmenprogramm gibt es auch: Ab 13 Uhr verteilen der Schornsteinfeger Hans Henning und seine Kollegen kleine Glücksgrüße zum Beginn des neuen Jahres und informieren zusätzlich über die Gefahren von Brandverletzungen. Die Schornsteinfeger sammeln mit der Aktion Spenden für die „Organisation Paulinchen“ - eine Initiative für brandverletzte Kinder.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lothar Möhding letztmalig als Weihnachtsmann in Rendsburg

Eine andere Tradition in Rendsburg hat dagegen ein Ende: Zum letzten Mal war Ratsherr Lothar Möhding in den vergangenen Wochen als Weihnachtsmann auf der „Lütten Wiehnacht“ unterwegs, hat Kinder überrascht und beschenkt. Viele Rendsburger kennen Möhding, der als ehemaliger Autokraft-Busfahrer in der Adventszeit als Weihnachtsmann hinter dem Steuer der Stadtbusse saß. Nach mehr als 50 Jahren hängt er seinen roten Mantel nun an den Nagel. Ein letztes mal lässt er sich am Sonntag ab 16:30 Uhr für den guten Zweck seinen weißen Rauschebart abschneiden. Unterstützt wird die Aktion von der Sparkasse Mittelholstein und der VR Bank Schleswig-Mittelholstein.

Lesen Sie auch

Eine weitere Aktion kümmert sich um ausgediente Weihnachtsbäume: Die ersten 100 Besucher, die ihren Tannenbaum auf dem Schlossplatz abgeben, bekommen im Tausch einen Sack mit nährstoffreichem Kompost vermischt mit Pflanzenkohle der Rendsburger F. Ehrich. Diese stellt in ihrer Recyclinganlage Fockbek der regionalen Pflanzenkohle-Kompost her und will die Bäume dort recyceln. „Durch die Verarbeitung regional anfallender Biomasse und den Einsatz der daraus erzeugten Pflanzenkohle für neu entstehende Biomasse soll eine Kreislaufwirtschaft entstehen, die sowohl Umwelt als auch Klima schützt“, teilen die Organisatoren mit. „So wird der Weihnachtsbaum für den nächsten blühenden Frühling eingetauscht und aus grün wird wieder grün.“