﻿Was man alles auf dem Weihnachtsmarkt Gettorf erleben kann

Nach zwei Jahren Pause hat der dritte Weihnachtsmarkt Gettorf eröffnet. Jung und Alt strömten am späten Freitagnachmittag und Abend in die Eichstraße. Der Markt ist am Sonnabend, 10. Dezember, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Gettorf. Fröhliche Lieder, Bläserklänge, ein wenig Folk im Hintergrund: Der Weihnachtsmarkt Gettorf hat am späten Freitagnachmittag musikalisch eröffnet. Familien, Paare, Einzelne strömten neugierig in die Fußgängerzone. Die großen Fragen: Welche Leckereien gibt es? Was ist für Kinder los, haben sie ihr Karussell bekommen? Kann man Kunsthandwerk erstehen, und gibt es eine Bühne mit Events?

© Quelle: Cornelia D. Mueller

Der Markt hatte zwei Jahre Pandemie-Pause. Sehr schmerzlich war das, weil sich das Event am dritten Adventswochenende gerade erst etablierte. Erst zwei Mal hatte die Gemeinde ihn in der Eichstraße, am Markt und in der Kirchhofsallee ausgerichtet, nämlich 2018 und 2019.

Weihnachtsmarkt Gettorf erfreut Kinder mit kleinem Karussell

Das Karussell: Das versprochene Kinderfahrgeschäft ist winzig klein und dabei sehr süß. Drei Kids können gleichzeitig auf Pferdchen ihre Runden drehen. Die Begeisterung bei den Jüngsten ist groß – das Staunen der Eltern über "das kleinste Karussell der Welt" (O-Ton Bürgermeister) auch. War da nicht ein Kettenkarussell angekündigt?

Bürgermeister Hans-Ulrich Frank klärte bei der Eröffnung im Beisein von Weihnachtsmann, der Gettorfer Rapsblütenkönigin und ihrer Prinzessin auf. Das Mietkarussell sei nicht geliefert worden. Man habe alle Hebel in Bewegung gesetzt, um diesen kleinen Ersatz aufzutun. In der Vorweihnachtszeit seien alle Kinderkarussells an Märkte vergeben, die mehrere Wochen andauerten.

Aktion für Kinder: Das neue Bastelzeit neben der Eiche, das das Bündnis für Familie, die Galeristin Monika Leippe und das Awo-Familienzentrum gemeinsam betreuen, lässt schon Freitagabend Kinderaugen leuchten. Jeden Tag gibt es neue Ideen, die die Kreativität wecken. Dabei entsteht manches hübsche Weihnachtsgeschenk.

Gastronomie ist auf dem Weihnachtsmarkt Gettorf gut verteilt

Die Bühne: Sie steht an der Eiche und nicht mehr am Markt. Ein Gastronom hat dort angebaut. Für die mobile Bühne ist nun kein Platz mehr, zumal der Brandschutz mehr Abstand verlangt. Umso kuscheliger hat es das Publikum bei den Live-Acts am Sonnabend und Sonntag.

Kunsthandwerk und mehr: Die Holzhütten, die die Gemeinde angeschafft hat, sind hübsch anzusehen. Linolschnitte und Liköre, edle Tropfen aus der Altenhofer Destille, von DRK-Damen gefertigter Weihnachtsschmuck, Geschenkideen und Handgemachtes, das für Spenden zugunsten des Hospizvereins zu haben ist, Lederwaren oder das neue Gettorf-Buch des Windmühlenvereins sind im Angebot.

Das bietet der Weihnachtsmarkt Gettorf sonst noch Sonnabend, 10. Dezember, geöffnet 12-20 Uhr: Von 12-14 Uhr gibt es ein Familien-Fotoshooting mit dem örtlichen Fotostudio (gratis). Von 12-18 Uhr päsentiert sich die Jugendfeuerwehr. Ebenfalls von 12-18 Uhr bekommen Kinder vor der Eckernförder Bank Glitzertattoos. Der BUND zeigt umweltfreundliche Verpackungsideen. Von 13-15 Uhr besucht der Weihnachtsmann den Markt. Das Bastelzelt ist von 14-18 Uhr geöffnet. Auf der Bühne musizieren Saxofonist Bernd Prechtel (16-17 Uhr) und die Band IF (18-19 Uhr). Sonntag, 11. Dezember, geöffnet 12-18 Uhr: Die Oldtimer-Treckerschau in der Kirchhofsallee dauert von 12-15 Uhr. Der Weihnachtsmann ist von 13-15 Uhr auf dem Markt. Das Bastelzelt ist von 12-18 Uhr offen. Auf der Bühne führt die Ballettschule Imke Strank auf (12-12.30 Uhr). Musikalisches bieten Gitarristin Lina Kahle (13-14 Uhr), das Jugendrotkreuz-Orchester (15-16 Uhr), Stefanie Hilse (Balladen und Kinderlieder, 16-17 Uhr). Um 17 Uhr beginnt in der Kirche der Friedenslicht-Aussendungsgottesdienst der Pfadfinder.

Gastronomie: Sie ist diesmal richtig gut verteilt und reichlich vorhanden. Die Erfolgsgaranten Grillwurst und Pommes fehlen nicht, ebenso die Süßigkeiten für Groß und Klein, Punsch, Kaffee und Kuchen, Crêpes in allen Varianten. Wer Abwechslung sucht, freut sich über "Pizzakissen", auch in vegetarischer Variante. Tatsächlich ist das eine kreative Idee des Anbieters, die gut ankommt.