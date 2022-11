﻿Weihnachtsmarkt in Eckernförde eröffnet mit vollem Programm

In Eckernförde eröffnet am Montag, 21. November, der Ykaernemarkt. Neben Punsch und Mandeln locken hier jede Menge Aktionen mit viel Musik, Umzügen und dem Besuch des Weihnachtsmanns.

Eckernförde. In der Innenstadt von Eckernförde wird es weihnachtlich. Am Montag, 21. November, eröffnet der Ykaernemarkt auf dem Kirchplatz des Ostseebades, wo es nach heißem Punsch, Zimt und Mutzenmandeln duften wird. Dazu gesellen sich Kunsthandwerker-Buden, Musik und Aktionen.

Freitag liefen die letzten Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt. Die Buden sind aufgestellt, gemütlich wirkende Holzhackschnitzel in den Verweilbereichen verteilt. Auch sechs Strandkörbe laden dazu ein, hier bequem ein heißes Getränk zu genießen. Ein Segel überspannt den Auftrittsbereich für Bands und Orchester. Um ein einheitliches Bild zu schaffen, hat der Veranstalter, die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH (ETMG), zudem sechs neue Holzbuden angeschafft.

Punsch gibt’s dieses Jahr für 3,50 Euro

Der Ykaernemarkt wird vor allem als Treffpunkt angenommen. Drei Punsch-Stationen bieten dazu die wärmende Grundlage. Der Preis liegt in diesem Jahr bei 3,50 Euro. Dazu gibt es Snacks vom Imbiss, Crêpes, Mutzenmandeln, Pulled Pork, Naschereien vom Zuckerwagen und Biofleisch zum Mitnehmen. Der Lions Club Eckernförde schenkt mittwochs und sonnabends am Mittag seine Erbsensuppe für den guten Zweck aus. Der Rotary Club ist mit einer breiten Auswahl gut erhaltener Bücher dabei.

Musikalisch hat der Weihnachtsmarkt so einiges zu bieten: Blasorchester von TuS und Drums & Pipes erklingen, Kultsänger Big Harry greift bei Tommys Küstenpunsch an mehreren Abenden zur Gitarre, der Posaunenchor tritt auf, das erste Eckernförde Ukulelen-Orchester präsentiert Weihnachtliches in überraschender Form und die Band Zack Zillis spielt diesmal als Duo unplugged. Ganz klassisch ist in der angrenzenden St.-Nicolai-Kirche Bachs Weihnachtsoratorium zu erleben.

Letzte Vorbereitungen für den Eckernförder Weihnachtsmarkt. Veranstaltungsleiter Stephan Vollbehr (rechts) packt mit an. © Quelle: Christoph Rohde

Natürlich darf der Weihnachtsmann nicht fehlen. Er stattet sonnabends ab 15 Uhr dem Ykaernemarkt einen Besuch ab. Kinder können in der Weihnachtshütte einen Brief an den Weihnachtsmann einwerfen. Für die Lütten gibt es außerdem montags ein weihnachtliches Kasperletheater. Märchenhaft geht es in der Bürgerbegegnungsstätte am Rathausmarkt zu. Dort werden sonntags fantasievolle Geschichten vorgelesen. Und rund dreht sich alles auf dem historischen Kinderkarussell, das auf dem Kirchplatz steht.

Nikolaus in Eckernförde mit Sternmarsch

Weitere Aktionen gesellen sich zum Marktprogramm hinzu: Dienstag, 6. Dezember, startet ab 17 Uhr der Nikolaus-Sternmarsch von Borby und Eckernförde-Süd aus zum Ykaernemarkt im Stadtzentrum. Und Schülerinnen der dänischen Minderheit begehen ihren Santa-Lucia-Umzug am Sonnabend, 17. Dezember, und ziehen ab 17.15 Uhr mit Lichtern und Gesang über den Markt.

Lebkuchenhaus-Wettbewerb für Kinder Im Rahmen des Weihnachtsmarktes startet die Eckernförde Touristik & Marketing GmbH wieder einen Lebkuchenhaus-Wettbewerb für Kinder. Mitmachen können kleine Zuckerbäcker im Alter bis zu zwölf Jahren. Die Häuschen werden anschließend im Schaufenster des Modehauses Mohr präsentiert. Die Größe der süßen Werke sollte 35 mal 30 mal 30 Zentimeter in Höhe, Breite und Tiefe nicht überschreiten. Für die schönsten Kreationen gibt es von der Eckernförder Geschäftswelt gestiftete Preise. Anmeldeformulare können unter www.ostseebad-eckernfoerde.de (Stichwort: Ykaerne-Weihnachtsmarkt) heruntergeladen und bis 26. November bei der Touristinformation abgegeben oder gesendet werden. Vom 2. bis 18. Dezember stimmen dann die Marktbesucher bei Mohr über die besten Lebkuchenhäuschen ab.

Von den Weihnachtsbuden ist eine für Vereine und Institutionen reserviert, die sich dort in wechselnden Besetzungen vorstellen können. Wieder mit dabei ist zudem "Marmeladen-Oma" Annemarie Panterott aus Goosefeld, die hausgemachtes Gebäck, Marmeladen und Liköre anbietet. Ihr Sortiment gilt schon als Klassiker auf dem Ykaernemarkt.

Eröffnung des Eckernförder Weihnachtsmarktes: Montag, 21. November, um 18 Uhr mit einem kleinen Umzug von der Alten Post zum Kirchplatz mit dem Spielmannszug Drums & Pipes. Öffnungszeiten: täglich 12-21 Uhr (außer 24./25. Dezember) bis 30. Dezember. Das detaillierte Programm ist unter www.ostseebad-eckernfoerde.de zu finden.