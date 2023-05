﻿Wenige Tage vor der Wahl des Kreistages: Wirbel um die Plakatwerbung

Rendsburg. Andreas Höpken ist sauer. Der Spitzenkandidat der Kreis-Wählergemeinschaft WGK ärgert sich darüber, dass die Amtsverwaltungen im Kreis Rendsburg-Eckernförde die Vorgaben zu den Wahlplakaten seiner Ansicht nach unterschiedlich auslegen. Er sieht wenige Tage vor der Kommunalwahl in Schleswig-Holstein am 14. Mai den Gleichbehandlungsgrundsatz gefährdet. So hätten Parteien und auch die WGK im Amt Schlei-Ostsee großzügig an den Pfosten der Straßenverkehrsschilder plakatieren dürfen, im Amt Nortorfer Land dagegen sei dies vor wenigen Tagen teilweise gestoppt worden. Die WGK hatte dort nach eigenen Angaben kleinere ovale Wahlplakate unterhalb von Ortsschildern angebracht und damit nach Ansicht der Amtsverwaltung eine Grenze überschritten.

Die Plakatwerbung der WGK unterhalb der Ortsschilder wurde von Mitarbeitern der Straßenmeisterei entfernt, bestätigt Torsten Manthey, Chef der Ordnungsbehörde im Amt Nortorfer Land. Auch wenn andere Verwaltungen die Vorgaben des Landes zur Wahlwerbung möglicherweise großzügiger auslegten, sei für seine Behörde „an der Ortstafel Schluss“, sagt Manthey. Denn: „Gerade am Ortseingang, wo teilweise noch andere Geschwindigkeiten gefahren werden, lenkt diese Werbung Autofahrer ab.“ Diese Auslegung gelte im Amt selbstverständlich für alle Parteien und Wählergemeinschaften und sei daher auch kein Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz, so Manthey.

Bisher keine Probleme mit der Wahlwerbung

In den vergangenen 40 Jahren habe es mit der Plakatwerbung im Vorfeld von Wahlen nie ein Problem gegeben, unterstreicht der Chef der Ordnungsbehörde und bekräftigt, dass man auch im Amt Nortorfer Land – wenn es nicht gerade um Ortsschilder geht – Plakate belasse, wenn diese an Straßenschildern oder Pfosten mit Straßennamen beispielsweise weit oben angebracht sind und die Verkehrssicherheit nicht gefährden. „Das sind Fälle, da würden wir immer mitgehen“, sagt Torsten Manthey.

Höpken hält dagegen: „Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, Plakate an entsprechenden Stellen anzubringen, wenn es nicht im Amt Schlei-Ostsee so möglich wäre“, sagt der WGK-Kreistagsabgeordnete und Spitzenkandidat, der in Nortorf seinen Wahlkreis hat. „Dass man das in anderen Ämtern anders interpretiert, schafft Rechtsunsicherheit für alle, die sich bei der Wahl bewerben.“ Kandidatinnen und Kandidaten im Amt Schlei-Ostseee könnten sich demnach „freier entfalten“ als beispielsweise im Bereich des Amtes Nortorfer Land, so Höpken. Er hat einen Juristen eingeschaltet, um die Sache zu klären.

Jurist sieht Probleme

Dieser sei nach Auskunft Höpkens zu dem Schluss gekommen: „Die Behörde setzt sich mit ihrer Aufforderung an die Wählergemeinschaft für den Gleichbehandlungsgrundsatz während einer Wahlzeit über diesen Gleichbehandlungsgrundsatz hinweg und – so könnte man schlussfolgern – beeinflusst damit die Wahl, was per se nicht rechtens sein kann.“

Sollte die Debatte um die richtigen Positionen der Wahlwerbung weitere Kreise ziehen und womöglich ein juristisches Nachspiel haben, werde man im Amt Nortorfer Land über eine Verschärfung der Auflagen für die kommende Wahl nachdenken, kündigt Torsten Manthey an. Denn: „Dann müssten wir in den Plakatierungsgenehmigungen künftig noch präziser ausformulieren, wo Plakate hängen dürfen und wo nicht.“

Denn: In den Vorgaben des Innenministeriums, die im Februar an die Kreise und kreisfreien Städte gegangen sind, heißt es lediglich: „Eine Wahlwerbung ist dort unzulässig, wo Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Schilder, Schilderpfosten, Lichtsignalanlagen, Schutzplanken, Brücken etc.) verdeckt oder sonst in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden können.“ Und weiter: „Werbeträger dürfen weder in das sogenannte Lichtraumprofil der Straße noch des Rad- oder Gehweges hineinragen.“

Insofern bleibt es aktuell im Einzelfall noch Auslegungssache der Ordnungsbehörden, wann und wo ein Plakat die Verkehrssicherheit beeinträchtigt.