﻿Wenn der Kürbis ins Glas kommt – Einkochen liegt im Trend

Birnenkompott, Pflaumen mit Rotwein-Zimt-Aroma oder Kürbis süßsauer: Wer Einkochen kann, hat das ganze Jahr über Leckereien vorrätig. Claudia Doose aus Böhnhusen gehört zu den Einkoch-Profis.

Böhnhusen. Der Blick aus dem Küchenfenster fällt in den Garten, in dem unterschiedliche Hühnerrassen glücklich vor sich hin scharren. Obstbäume sind ebenfalls zu sehen – Familie Doose lebt in Böhnhusen und damit richtig ländlich. Das bedeutet: „Wir haben einen Garten und der gibt auch Einiges her an Lebensmitteln“, lacht Claudia Doose, die ländliche Hauswirtschaft – so hieß es damals – gelernt hat.

Inzwischen arbeitet die 57-Jährige als Diät-Assistenz und Zuhause versorgt sie die Familie das gesamte Jahr über mit Leckereien. „Alles, was über ist, wird eingekocht oder eingemacht“, erklärt Doose. „Wenn es zu viele Birnen am Baum sind, gegen die man nicht anessen kann, dann gibt es Birne Helene als Kompott.“