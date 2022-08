﻿Werkstatt und Nebengebäude aufgebrochen: Polizei sucht Einbrecher

Die Polizei hat am Wochenende mehrere Einbrüche in Hütten und Hummelfeld gemeldet. Dort konnten bisher unbekannte Täter in Nebengebäuden reichlich Beute machen. Der Schaden beträgt mehrere Tausend Euro.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket