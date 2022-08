Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause startete am Sonntag zum ersten Mal wieder der Feldathlon. 250 Triathleten traten am Westensee gegeneinander an.

Felde. „Endlich wieder Feldathlon“, so war es nicht nur von Veranstalter und Sportlerseite zu hören, auch bei den Zuschauern wurde das Familiensportevent mit Dorffestcharakter positiv aufgenommen. Insgesamt waren 250 Triathleten am Start der Traditionsveranstaltung, die das Orga-Team nach zwei Jahren Pause wiederbelebt und mit zusätzlichen Kinder- und Jugendwettkämpfen zum Familienevent ausgebaut hatte.

„Alles lief prima, dann kam Corona“, sagte Organisator Clemens Asmussen. Die Pandemie schickte das Event zwei Jahre in die Zwangspause. Nun ging es wieder an den Start: Von zehn wurde für die 500-Meter-Schwimmstrecke im Chor runtergezählt, bevor sich gut 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen in den Westensee stürzten und unter frenetischen Anfeuerungsrufen in den Wettkampf traten. Anschließend standen 20 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen an, bevor die Sieger gekürt werden konnten.

Schnellste Frau beim Feldathlon war Margarete Lass vom TuS Felde in 1:16:00 Stunden. Als schnellster Mann überquerte Martin Reinelt in 1:04:38 Stunden die Ziellinie. Alle Einzelergebnisse gibt es im Internet unter www.feldathlon.de.

Nach dem Schwimmen stiegen die Kinder aufs Rad um. © Quelle: Sven Janssen

Zum Start des Hauptfeldes hatten die Kinder und Jugendlichen ihre Strecken schon absolviert. Die Jüngsten (bis neun Jahre) absolvierten 50 Meter Schwimmen, drei Kilometer Radfahren und 500 Meter Laufen, für die bis 13 Jahre alten Starter war die Strecke doppelt so lang. 22 Kinder und 27 Jugendliche gingen an den Start. Schnellster auf der kurzen Strecke war Joris Günther vom TuS Felde mit 12:36 Minuten. Fynn Leon Oliver vom EMTV Eckernförde war mit 20:54 Minuten als schnellster Jugendlicher im Ziel.

Kinder- und Jugendwettkämpfe machen Feldathlon zum Familienevent

„Die Integration von Kindern und Jugendlichen war uns wichtig, um den Feldathlon tatsächlich zu einem echten Familienevent zu machen“, sagte Asmussen, der die Veranstaltung seit einem Jahr mit Matthias Prinz, Stefan Riewesell und Carsten Fuhljahn vorbereitet hatte. „Wegen des begrenzten Platzes konnten wir nur 250 Starter zulassen“, sagte er. Schon im April waren alle Plätze ausgebucht. „Wir hatten gut 20 Absagen wegen akuter Corona-Erkrankung oder Long Covid, die Plätze konnten wir aber von der Warteliste auffüllen.“

Ohne Ehrenamt und Sponsoren geht es nicht

Finanziell muss man für das Sportevent einiges stemmen. Rund 10 000 Euro Kosten fallen an, von den Transpondern bis hin zur Beschallung. „Die Hälfte wurde aus den Startgeldern finanziert, den anderen Teil haben als Hauptsponsoren vor allem Florian Rühl Versicherungen (3000 Euro) und die VR-Bank Schleswig-Mittelholstein (1500 Euro) übernommen“, so Asmussen. Ohne das Ehrenamt wäre der Feldathlon aber dennoch nicht möglich. Neben den freiwilligen Feuerwehren aus Felde, Wrohe und Westensee packte auch die DLRG aus Felde und Schacht-Audorf mit an. Zusätzlich gab es rund 30 freiwillige Helfer, die die Abläufe vor Ort organisierten. „Ohne die Unterstützung der Gemeinde Felde wäre die Veranstaltung auch nicht möglich“, sagte der Cheforganisator und versprach gleich auch eine Fortsetzung im nächsten Jahr. Dann soll das Starterfeld auf gut 300 Teilnehmer erweitert werden.