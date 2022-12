Ein Feuer hat am frühen Silvestermorgen die Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs in Westensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde zerstört. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Die 70 Feuerwehrleute hatten das Feuer in Westensee schnell unter Kontrolle.

Brand zerstört Scheune in Westensee – 70 Feuerwehrleute im Einsatz

Westensee. In Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist am Sonnabend gegen 3:50 Uhr eine Scheune abgebrannt. Wie die Feuerwehr mitteilt, stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte die 30 mal 5 Meter große Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebs bereits in Vollbrand. Die 70 Feuerwehrleute hatten das Feuer schnell unter Kontrolle und die Wasserversorgung konnte über einen nahegelegenen Löschteich sichergestellt werden.

Wegen der enormen Rauchentwicklung wurde über das Modulare Warnsystem (MoWaS) eine Gefahrenmitteilung herausgegeben. Bewohner im Bereich der Liethberg wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten“. Die Nachlöscharbeiten dauerten noch bis in den frühen Morgen an. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat den Brandort beschlagnahmt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

