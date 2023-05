﻿Westerrönfeld: Mann und Frau lebensgefährlich verletzt

Polizei spricht von Beziehungstat

Die Polizei spricht von einer Beziehungstat: In Westerrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind in der Nacht zu Sonnabend ein Mann und eine Frau in ihrer gemeinsamen Wohnung durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Hintergründe sind noch offen.

