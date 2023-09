Was Sie zum Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee wissen müssen

Molfsee. Die fünfte Jahreszeit im Freilichtmuseum Molfsee steht wieder an: Der Herbstmarkt lädt in der Zeit vom 30. September bis zum 8. Oktober, täglich von 9 bis 18 Uhr, zum Bummeln ein. 147 Aussteller warten mit einem vielfältigem Angebot auf Gäste.

Wann findet der Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee statt?

Der Herbstmarkt im Freilichtmuseum Molfsee beginnt am Sonnabend, 30. September, und läuft bis zum Sonntag, 8. Oktober. Täglich – auch am Tag der Deutschen Einheit – von 9 bis 18 Uhr ist der Markt im Freilichtmuseum, Hamburger Landstraße 97 in Molfsee, geöffnet.

Was kostet der Eintritt?

Der Eintritt für Erwachsene beim Herbstmarkt beträgt 10 Euro, ermäßigt 8 Euro. Familien zahlen 21 Euro und Kinder/Jugendliche 3 Euro. Eintrittskarten können online unter service@landesmuseen.sh gebucht werden. Im Preis inbegriffen ist auch der Besuch der neuen Ausstellung „Heimaten“ im Jahr100Haus.

Was wird geboten beim Herbstmarkt im Freilichtmuseum?

Auf dem riesigen Museumsareal präsentieren sich rund 150 Aussteller und Ausstellerinnen. Sie bieten regionale Produkte an, Kleidung für Erwachsene und Kinder, hochwertiges Kunsthandwerk sowie nicht zuletzt Pflanzen und Herbstdekoration für Haus und Garten. Es wird auch einen kleinen Bauernmarkt mit regionalen Produkten geben. An den kleinen und großen Hunger wird an unterschiedlichen Ständen gedacht.

Wie können Gäste zum Herbstmarkt entspannt anreisen?

Das Museum wie auch die Gemeinde Molfsee bitten eindringlich darum, wenn irgendwie möglich, wegen des begeschränkten Parkplatz-Angebotes am Museum die Angebote des ÖPNV in Anspruch zu nehmen. An allen Veranstaltungstagen verkehren die Busse der Linien 780 und 790 zwischen dem Hauptbahnhof Kiel und Flintbek und bringen die Menschen an den Wochenenden und am Feiertag im Viertelstunden-Takt und werktags im Halbstunden-Takt zum Freilichtmuseum.

Wo kann beim Herbstmarkt geparkt werden?

An den Wochenenden und am Tag der Deutschen Einheit steht in Flintbek zusätzlich der Parkplatz am Landesamt in der Hamburger Chaussee 25 zur Verfügung. Von dort pendelt ein Bus.

Es gibt drei Parkplätze. Parkplatz 1 mit 350 Plätzen liegt direkt am Jahr100Haus, Parkplatz 2 mit 370 Plätzen wird immer an der L 318 installiert, inklusive einer Bedarfs-Ampelanlage. Parkplatz 3 befindet sind kurz hinter dem Kreisel, in direkter Nachbarschaft zum Lidl-Markt. Hier befinden sich 450 weitere Parkplätze.

Direkt am Museum steht wieder ein bewachter Fahrradparkplatz zur Verfügung.

KN