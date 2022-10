﻿Wie auf dem Raumschiff: So fährt sich die Rendsburger Schwebefähre

Die Rendsburger Schwebefähre ist trotz ihrer Optik, die an ihre legendäre Vorgängerin angelehnt ist, eine komplette Neukonstruktion: Statt Schalter und Hebel gibt es Joystick und Touchscreen. Und trotz aller Technik ist für die Fährführer an Bord noch eine Menge zu tun. Was zu tun ist, klärt ein Besuch im Fahrstand.

Rendsburg. Ein weißer Koloss aus Stahl, der trotz seiner massiven Bauweise leichtfüßig und fast lautlos den Nord-Ostsee-Kanal passiert: Das ist die Rendsburger Schwebefähre. Obwohl optisch ganz die alte, hat sich an Bord der neuen Schwebefähre doch viel getan.

Ein kurzes Klingeln ertönt, wenn Jacek Rinc vom Fahrstand auf der Schwebefähre die Schranken an Anleger und auf der Fahrbühne schließt. Sein Blick wandert dabei erst aus dem Fenster und dann auf den Monitor im „Cockpit“ der Fähre. Zwei Schüler treten noch einmal kräftig in die Pedale, um unter den sich schließenden Schranken auf die Fähre zu kommen. „Manchmal vergessen Autofahrer auch die Handbremse und rollen wieder zurück“, sagt Rinc.

Rendsburger Schwebefähre: Fahrstand gleicht einem Raumschiff

Auf der neuen Fähre ist er ohne Decksmann im Einsatz, muss Anleger, seine „Ladung“ und den Schiffsverkehr mitsamt Kreis- und Schwerlasthafen im Blick behalten. Eine verantwortungsvolle Aufgabe – vor allem, weil viele Kinder und Jugendliche die Schwebefähre auf ihrem Schulweg nutzen.

„Ihre Sicherheit steht für mich an erster Stelle“, sagt der 61-Jährige. Er ist schon mit der polnischen Marine zur See gefahren. Seit diesem Jahr gehört er zum Team aus mehreren Fährführern und einer Fährführerin, steuert regelmäßig auch noch die anderen Fähren des Wasser- und Schifffahrtsamtes (WSA).

Dann steht er auf und wechselt auf die andere Seite des Fahrstands. Gesteuert wird die Schwebefähre mit einem kleinen Joystick und einem großen Touch-Bedienfeld. Kamera- und Radarmonitor und noch zusätzlich ein Bildschirm für das Schiffsidentifikationssystem AIS gehören zur Ausstattung, die mehr an ein Raumschiff als eine Schwebefähre erinnert. Dabei sind alle Komponenten doppelt ausgeführt, um die Fähre jeweils in Fahrtrichtung bequem steuern zu können.

Bevor Rinc ablegen darf, muss er die Fahrtrichtung auf dem Touchscreen bestätigen. Erneut lässt er seinen Blick wandern: dieses Mal über den Nord-Ostsee-Kanal und über das Radar. An diesem Nachmittag ist die Sicht gut, auch wenn Windböen das Wasser kräuseln. „Bis zu einer Stärke von 20 Metern pro Sekunde dürfen wir fahren“, sagt der Fährführer. Gerade sind es bis zu 17, das entspricht fast Windstärke 8 auf der Beaufortskala.

Schiffe, aber auch Schwäne und Wellen können bereits als Punkt auf dem Radar auftauchen. Wie eine Perlenschnur reihen sich dort gerade mehrere grüne Punkte aneinander – das ist die Signatur des 100 Meter langen Öltankers „Key Bay“. „Der ist aber noch weit genug entfernt“, sagt Rinc.

Theoretisch darf die Fähre auch nur nach Radar fahren, im Zweifel hat der Schiffsverkehr allerdings immer Vorrang. Das sorgt für eine gewisse Entschleunigung. Obwohl es exakte Abfahrtszeiten gibt, sind diese im Alltagsverkehr nur ungefähr einzuhalten.

Fährführer der Schwebefähre muss „Ameisenhaufen“ im Blick behalten

Kopfschmerzen bereiten dem Fährführer eher kleinere Schiffe. „Motorbootfahrer fahren manchmal einfach unter der Fähre durch“, sagt er. Bei einer Höhe von 4,50 Metern über dem Wasser möglich, aber natürlich verboten. Immer wieder wollen auch Passagiere einen Blick in den Fahrstand werfen oder einfach die Aussicht genießen und stellen sich direkt in Rincs Sichtfeld. Doch der gebürtige Pole hat offenbar Nerven, die ähnlich stark sind wie die Stahlseile, die die Rendsburger Schwebefähre unter der Hochbrücke halten.

Auf der Fähre merkt man von dem aufkommenden Wind indes nur ein Pfeifen an der halbgeöffneten Tür. Jacek Rinc legt den Joystick nach vorn um, die Fahrbühne setzt sich mit einem leichten Ruck in Bewegung. „Die Geschwindigkeit steuert der Computer“, erklärt er. Wenig später legt die Schwebefähre praktisch unmerklich auf Osterrönfelder Seite an, arretiert sich dabei automatisch in einer Art Fangvorrichtung.

Jacek Rincs Hände gleiten geübt über den Touchscreen. Er öffnet Schranken, schaltet erst die Ampel der rechten und dann der linken Fahrbahn auf Grün. Alles ist auf Sicherheit getrimmt, jeder Arbeitsschritt muss quittiert werden. Während es die Fahrgäste kaum erwarten können, von der Fähre zu kommen, warten am Anleger bereits die nächsten Passagiere. „Das ist ein bisschen wie ein Ameisenhaufen“, sagt Rinc.

Für den gebürtigen Polen ein anstrengender Job, den er trotzdem nicht missen möchte. „Wenn morgens die Sonne aufgeht, während noch Nebel über dem Kanal steht, ist das immer wieder einmalig“, sagt er mit einem zufriedenen Lächeln.