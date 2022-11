﻿Wie Bäume in Städten dem Hitzestress besser standhalten können

Bäume sind in Städten immer größerem Stress ausgesetzt, wachsen kaum noch oder sterben. Dabei werden die Pflanzen für das Klima in den Metropolen immer wichtiger. Die Firma ACO hat ein einmaliges System entwickelt, das den Bäumen helfen soll.

Büdelsdorf. Straßenverkehr, Versiegelung, Hitzesommer, Trockenheit – städtische Bäume sind einem immer größeren Stress ausgesetzt. Vielen geht es nicht mehr gut. Dabei sind die Pflanzen in den Siedlungen der Menschen wichtig als Wasserspeicher und Schattenspender. Nun will ACO aus Büdelsdorf will mit einer intelligenten Bewässerungstechnologie helfen, dass die Bäume auch unter härtesten Bedingungen heranwachsen können.

Bäume geben vielen Arten ein Zuhause und sorgen an heißen Tagen für ein erträgliches Mikroklima. Doch das Problem kranker und sterbender Bäume in den Städten wird sich in den kommenden Jahren wegen des Klimawandels weltweit verschärfen – auch hierzulande.

Mit einem neuen Forschungsprojekt, welches schon im kommenden Jahr zu einem Baukasten aufeinander abgestimmter und marktreifer Produkte führen soll, will das Unternehmen ACO aus Büdelsdorf eine technische Antwort auf das Problem finden.

Ziel von ACO: Bäume in Städten intelligent bewässern, damit sie der Hitze standhalten können

Mit intelligenter Bewässerungstechnologie sollen Bäume künftig auch unter härtesten Bedingungen in den Städten zu leistungsfähigen natürlichen Klimaanlagen heranwachsen können. „Unser Ziel ist eine vollautomatische, optimal abgestimmte Bewässerung, sodass Stadtbäume auch bei schwierigsten Boden- und Verkehrsverhältnissen eine große schattenspendende Krone bekommen und sich die Wurzeln optimal entwickeln können“, erklärt der Biologe Axel Leybold, Leiter von ACO Smart Solutions, der das Projekt auf den Weg gebracht hat.

Nach monatelanger Forschung und folgenden Tiefbauarbeiten war am Mittwoch offizieller Startschuss – und sechs Spitzahorne wurden zu Testzwecken auf dem ACO-Firmengelände am Ufer der Obereider in die Erde gesetzt.

Rund um ihre Wurzeln unter der Erde befindet sich ein modulares Regenwasser-Speichersystem aus Kunststoff, welches ACO seit einigen Jahren weltweit unter der Marke „Stormbrixx“ vertreibt. Auf dem rund 500 Quadratmeter großen Testgelände wurden insgesamt 260 dieser Elemente mit einem Fassungsvermögen von rund 100 Kubikmetern vergraben.

So sieht der Versuchsaufbau zur intelligenten Baumbewässerung auf dem Gelände der Firma ACO in Büdelsdorf aus. © Quelle: ACO / hfr

Versuch von Aco: Wasser auffangen, unterirdisch speichern, bei Trockenheit an Bäume abgeben

Gleichzeitig wird auf einer asphaltierten Fläche nebenan das Wasser aufgefangen, um es in den unterirdischen Behältern zu speichern. Denn: „Wir werden künftig noch einen viel deutlicheren Wechsel zwischen Trockenheit und Starkregen haben“, sagt Leybold, der dieses Problem technisch in den Griff bekommen will. So werde das System auch Wetterdaten mit Vorhersagen für die kommenden Tage auswerten und zum Beispiel bei anhaltenden Trockenphasen nur die unbedingt benötigten Wassermengen an die Wurzeln der Bäume abgeben.

Dafür hat Projektleiter Axel Leybold ein wenig die Perspektiven verschoben. Denn: Die Firma ACO wurde vor allem mit Entwässerungssystemen international bekannt, bei denen es darum geht, Wasser schnell und effizient von Flächen wegzubringen. „Aber Wasser ist längst kein Abwasser mehr“, sagt Leybold. „Es ist die Ressource der Zukunft und wird knapp werden.“

In diesen Tanks wird das Wasser gespeichert und die Wurzeln bekommen einen Zugang. © Quelle: ACO / hfr

Sensoren liefern Erkenntnisse über Baumgesundheit

Die Wassertanks und Speicher sind nur ein Teil des Testfeldes. Entscheidender Baustein sind rund 100 unterirdische Sensoren, die Daten über Bodenfeuchte, Wasserstand, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchte und weitere Faktoren liefern. Das gesamte Wassermanagement des Forschungsprojektes unter der Erde kann per Dashboard oder Handy gesteuert werden. Ziel ist es, mit diesen Daten Rückschlüsse auf die Baumgesundheit, den Einfluss auf die Verdunstungsleistung und auf die CO2-Speicherung eines Baumes ziehen zu können.

Damit sollen wirtschaftliche Kennzahlen ausgewertet werden. Denn: Am Ende muss sich das System für die Kommunen rechnen. „Wir sehen in Städten und Kommunen vieler Länder ein enormes Interesse an solchen Lösungen“, so Axel Leybold. „Ein neu gepflanzter Baum braucht etwa fünf Jahre, bis er tief genug wurzelt, um sich selbst versorgen zu können. Bei herkömmlicher Bewässerung belaufen sich die Kosten dafür auf bis zu 15 000 Euro für nur einen Baum.“

Schleswig-Holstein investiert Millionen Euro in Baumbestände

Die Bäume an den Straßenrändern sind in den Städten und Gemeinden ein Kostenfaktor: Allein in Schleswig-Holstein werden Jahr für Jahr Millionen Euro in die Baumbestände investiert, um die Lebensqualität für die Menschen im urbanen Raum zu sichern. Schon jetzt werden neue Arten gepflanzt, die klimaresistenter sein sollen.