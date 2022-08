﻿Wie der Leuchtturm Eckernförde die ganze Welt vernetzt

Sie hauen in die Tasten, dass es nur so piept. Sie lesen Töne wie eine Sprache. Funkamateure aus Eckernförde sind ohne Internet global vernetzt. Und sie leisten nebenbei Dienste für die Seefahrt.

Eckernförde. Es piept in ratternder Folge. Dann dringen undeutliche Wortfetzen auf Englisch durch. Im Rauschen der Radiowellen gehen sie für die Ohren Ungeübter unter. Kein Problem für Reiner Schloßer und Jürgen Witt: Sie wissen genau, was abgeht. Wer was in den Äther sagt – und sei es auf den Jungferninseln, in Taiwan oder Chile. Kommen die Signale von einen Leuchtturm oder Feuerschiff, ist ihr Glück heute perfekt. Danach suchen sie heute im Äther.

All das schnappen die Funkamateure vom Ortsverband Eckernförde im Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) am Wochenende 20./21. August in einem betagten Wohnwagen auf. Vor ihnen steht das unscheinbare schwarze Gerät, aus dem das akustische Gewirr auf Kurzwelle dringt. Kommt Piepen an – Morsezeichen nämlich – sind Schloßer und Witt besonders begeistert.