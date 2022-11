﻿So plant die Gemeinde Osdorf am Ausstieg aus Erdgas und Erdöl

Die Pläne für ein Wärmekonzept in Osdorf ohne Erdgas und Erdöl nehmen Fahrt auf. Jetzt werden erste Voraussetzungen für eine eigene Solarstrom-Freifläche geschaffen. Zwei Hektar werden benötigt.

Osdorf. Energiekrise und Preisspirale treiben auf lokaler Ebene Planungen für regenerative Wärmenetze an. Die Gemeinde Osdorf macht gerade den nächsten Schritt, damit erste Haushalte in zwei bis drei Jahren alternative Heizwärme made in Osdorf ohne Erdgas beziehen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Demnächst wird analysiert, wo überhaupt Solarfreiflächen in der Gemeinde ausgewiesen werden könnten. Der Bauausschuss hat die Weichen für eine 9000 Euro teure Potenzialanalyse gestellt. In Kürze ist die Gemeindevertretung am Zug. Anders als bei Windkraftanlagen, für die der Regionalplan des Landes die Flächen grundsätzlich festlegt, ist die Potenzialanalyse auf lokaler Ebene Voraussetzung bei Photovoltaik-Planungen.

Schon jetzt wollen 90 Haushalte in Osdorf an das Wärmenetz

Das Ziel: Die 2500-Einwohner-Gemeinde will durch Einsatz und Vernetzung alternativ erzeugter Energieformen für den Ortskern ein Nahwärmenetz schaffen. Das stand schon vor der Energiekrise fest, denn man will klimaneutral werden. Dafür wurde ein Quartierskonzept aufgelegt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine interfraktionelle Arbeitsgruppe Klimaschutz konzentriert sich jetzt darauf, die schrittweise Umsetzung vorzubereiten. Und sie wirbt darum, dass Einwohner schon jetzt verbindlich Interesse an einem Anschluss bekunden. Um Wirtschaftlichkeit zu garantieren, ist eine Mindestanschlussquote notwendig.

Der Blick auf Osdorf aus Richtung Bürgerpark: Der gesamte Ortskern soll vom Wärmenetz profitieren. © Quelle: Sven Janssen (Archiv)

Die aktuellen Energiepreise bringen nun Fahrt in die Sache. Ende August hatte die AG Klimaschutz 40 Interessenten auf der Liste. "Jetzt sind es 90", bestätigt Bürgermeister Helge Kohrt (SPD). Die 2500-Einwohner-Gemeinde zählt im Hauptort Osdorf 800 Haushalte.

Osdorf will Strom für Wärme ohne Erdgas zum Teil selbst erzeugen

Je nach dem wie viel alternativ erzeugten Strom Osdorf direkt nutzen kann, ist eine Anschlussquote von 20 bis 40 Prozent nötig. Unter anderem soll auch eine gemeindliche Photovoltaik-Freifläche von zwei Hektar Größe Strom liefern, der mittels Wärmepumpen Heizenergie erzeugt.

Bald dürften auch zwei Windkraftanlagen auf Flächen des Gutes Augustenhof entstehen. Diese Pläne des privaten Investors stehen vorerst noch im nichtöffentlichen Teil der kommunalpolitischen Sitzungen auf der Agenda. Laut Regionalplan Windkraft des Landes ist das Projekt umsetzbar. Unklar ist aber, ob die Gemeinde aus dieser Quelle direkt Strom erhalten und das geplante Wärmenetz davon profitieren könnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Derzeit lotet die Kommunalpolitik aus, wie das angepeilte Wärmenetz Ortskern betrieben werden kann. Wird die Gemeinde (Mit-)Betreiber? Oder Investoren? Sympathie hat die Politik derzeit auch für eine genossenschaftliche Lösung.

Borghorsterhütten in Osdorf bekommt eigenes Wärmekonzept

Kürzlich informierte sich die AG Klimaschutz im vergleichbar großen Breklum. Die Gemeinde in Nordfriesland hat das genossenschaftliche Modell gewählt. Bürgermeister Kohrt berichtet: „In Breklum gehen im ersten Bauabschnitt jetzt 100 Haushalte ans Netz. Danach steigt die Zahl auf 300. Wir haben viele Informationen mitgenommen, die wir auswerten werden. Danach sieht man, was auf Osdorf übertragbar wäre.“

Breklum hatte die Weichen weit vor der Energiekrise gestellt. Das dortige Wärmekonzept bindet noch Erdgas als Energieträger mit ein. Gleichwohl werde gegenüber Einzelheizungen viel Klimagas eingespart, resümiert Kohrt. In Osdorf fällt in Kürze auch noch der Startschuss für ein zweites, kleines Quartierskonzept im Ortsteil Borghorsterhütten. Der Gutsbetrieb war hier die treibende Kraft. In diesem Teil Osdorfs wohnen 130 Menschen.