﻿Wie die Spülung der Wasserleitungen in Kronshagen Bürger überraschte

Kronshagen. Fünf Tage lang, von Montag 22. Mai, bis Freitag, 26. Mai, reinigen die Versorgungsbetriebe Kronshagen (VBK) jeweils von 8 bis 16 Uhr das Trinkwassernetz im Gemeindegebiet. Bürger riefen bei den Kieler Nachrichten an. Sie fühlen sich spät und unvollständig über die Reinigung informiert. Erst am Montag, am ersten Tag der Spülung, konnte der Spülplan für alle Straßen auf der VBK-Webseite eingesehen werden.

Die VBK hatten am Freitag, 18. Mai, eine Anzeige in den Kieler Nachrichten geschaltet. Mit der generellen Info über die geplante Rohrreinigung, damit verbundenen möglichen Druckschwankungen, Versorgungsausfällen und Trübungen des Wassers – und dem Hinweis, während der Spülarbeiten möglichst kein Wasser zu entnehmen. Spültermine für die einzelnen Straßen wurden nicht genannt. Dafür gab es den Hinweis, auf der Internetseite der VBK gäbe es Detailinfos.

Die Spülplan für die einzelnen Straßen war in Kronshagen erst am ersten Spültag einsehbar

Auf der VBK-Webseite war am Freitag und am Wochenende vom Ablaufplan für die Rohrreinigung jedoch nichts zu finden. Wo die Spülung am Montag beginnen sollte, veröffentlichte die VBK erst am Montagmorgen. Der Zeitpunkt der Veröffentlichung war vorab nicht bekannt.

Das bedeutete für alle Kronshagener: Jeder hätte betroffen sein können. Keiner wusste bis Montagmorgen, wie lange noch Wasser aus der Dusche kommt und ob große Wasserverbraucher wie Waschmaschinen oder Spülmaschinen über Tag hätten laufen können. Anwohner Wolfgang Weskamp von der SPD sagte zur Informationspolitik der VBK: „Das war ein Flop.“

Das Info-Telefon war am letzten Öffnungstag der VBK vor Spülbeginn nicht besetzt

Wolfgang Weskamp berichtet: Kronshagener hatten am Freitag probiert, sich per Telefon bei den VBK zu informieren. Das Telefon sei jedoch nicht besetzt gewesen. Daraufhin wandten sie sich an ihn als Mitglied der SPD-Fraktion.

Das Senioren- und Pflegezentrum im Amalienweg gehörte zu den Betroffenen, bei denen am Montag gespült wurde. Diana von Drathen, Assistentin der Geschäftsführung, gab am Nachmittag Entwarnung: Es gab bis nachmittags keine Beschwerden. Im Senioren- und Pflegezentrum lief das Wasser wie immer.

Bauamt Kronshagen gab VBK den Tipp, Handzettel zu verteilen

Im Bauamt der Gemeindeverwaltung dagegen liefen morgens die ersten Anrufe von verblüfften Bürgern mit Info-Defizit ein. Dort reagierte man sofort, berichtet eine Mitarbeiterin: Der Spülplan von der VBK-Seite wurde sofort auch auf die Gemeinde-Webseite verlinkt, um die Info weiter zu streuen. Außerdem gab die Gemeinde, die Eigentümerin der VBK ist, den Rat an die VBK, noch kurzfristig Handwurfzettel an die Haushalte in Kronshagen zu verteilen.

Gängige Info-Praxis in Kronshagen: Plakataufsteller an zentralen Punkten in der Gemeinde

Die SPD Kronshagen reagierte ebenfalls kurzfristig, sie stellte die Info über die Leitungsspülung auf ihre Facebookseite. „Es ist klar, dass das gemacht werden muss“, sagte Johannes Reimann von der SPD. Die Kurzfristigkeit der Informationsweitergabe jedoch bewertete er kritisch. Parteikollege Robert Schall erinnerte an die sonst gängige Info-Praxis in der Gemeinde: Normalerweise werden an zentralen Punkten im Ort Plakate mit aktuellen Infos aufgestellt. Das sei nicht passiert.

„Die Straße, an der die Apotheke am Hochhaus liegt, ist am Mittwoch dran“, berichtete Apothekerin Silke Umlauff. Sie ist vorbereitet: „Wir werden vorher die Kaffeemaschine und den Wasserkocher befüllen. Außerdem füllen wir Kanister mit einem Wasservorrat.“

Die VBK wollte auf Nachfrage unserer Zeitung keine Stellung beziehen.

