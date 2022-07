﻿Wie geht es weiter bei der Fusion der Ämter Flintbek und Molfsee?

Der neue Amtsausschuss des Amtes Obere Eider, das nach Vorgaben des Innenministerium im Juni 2023 entsteht, wird den neuen Amtsdirektor wählen. Vielleicht gibt es einen Kandidaten in den eigenen Reihen.

Flintbek/Molfsee. Die Weichen scheinen gestellt, das Innenministerium hat einen Erlass herausgegeben, in dem die Fusion der Ämter Flintbek und Molfsee für Juni 2023 anvisiert wird. In den amtsangehörigen Gemeinden beider Ämter werden in den politischen Gremien die Stellungnahmen vorbereitet. Eine Frage steht im Raum: Wie könnte die Leitung des Amtes Obere Eider mit Sitz in Flintbek aussehen? Wird es einen Amtsdirektor oder eine Amtsdirektorin geben? Die KN fragten nach.

Die Zusammensetzung eines Amtsausschusses ist genau wie das Einsetzen eines Amtsdirektors oder einer Amtsdirektorin in der Amtsordnung des Landes geregelt. Beispielsweise im Paragrafen 15 b, erklärt Andreas Brück, Leiter der Kommunalaufsicht beim Kreis Rendsburg-Eckernförde.