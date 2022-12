﻿Wie Kinder im Zoo Gettorf Angst verlieren und Respekt lernen

Zur Person: Volker Strehlow

„In Zoos bin ich für mein Leben gern unterwegs, am besten mit der Kamera“, sagt Volker Strehlow von sich. Kein Wunder, dass ihn der Förderverein Freunde des Tierparks Gettorf gleich ansprang, als er 2014 in Pension ging. Der 73-Jährige war in Gettorf Lehrer. Er leitete die Jarnwith-Schule, die frühere Hauptschule. Sie verschmolz mit dem Realschulteil des Gymnasiums zum Regionalschulteil der heutigen Isarnwohldschule. An diesem Schulzentrum war Strehlow zuletzt Koordinator der Sekundarstufe I. Seine Fächer: Biologie und Geschichte. Der verheiratete Vater zweier erwachsener Töchter wohnt mit seiner Ehefrau in Kiel. Der erste Enkelsohn ist im Herbst 2022 auf die Welt gekommen. Der Tierparkverein, dem Volker Strehlow Ende 2022 acht Jahre vorstand, hat 140 Mitglieder. Die Beiträge (Erwachsene 35 Euro/Jahr, Familien 45 Euro) fließen in Spendenprojekte für den Tierpark Gettorf. Auch für 2023 hat der Verein einen Tierfotokalender von Volker Strehlow aufgelegt, den man auch im Zoo kaufen kann (Mehr zum Verein: www.zoofreunde-gettorf.de, E-Mail-Kontakt Tierpark-AG-Arbeit für Kinder: vstr.kiel@web.de).