Nach zwei Abstiegen in Folge

Die Fußballer des TSV Stein erleben nach zwei Abstiegen in Folge in der Kreisliga Ostholstein ein weiteres Fiasko. Null Punkte und ein desolates Torverhältnis von 0:71. TSV-Fußball-Obmann „Toto“ Wagner hat alle Hände voll zu tun, um „seinen“ TSV am Leben zu erhalten.